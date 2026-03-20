Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп критикува страните от НАТО в петък за това, че се държат като „страхливци“, посочвайки отказа им да помогнат за повторното отваряне на Ормузкия проток, блокиран от Иран.

Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!

"Без САЩ, НАТО е "хартиен тигър"! Те не искаха да се включат в борбата за спиране на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Сега, когато битка е спечелена във военно отношение, с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток - проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова е лесно за тях, с толкова малък риск. Страхливци, и ние ще го запомним!"

Това написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.