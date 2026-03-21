Свят

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

21 март 2026, 11:09
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Кремъл.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Приятелството с Путин има граници - както току-що установи Иран

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".

Източник: БТА, Божидар Захариев     
