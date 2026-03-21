Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

П ентагонът не пожела да отговори на запитване на Франс прес относно съобщение на изданието "Уолстрийт джърнъл", че Иран е изстрелял две балистични ракети срещу съвместната американско-британска база на атола Диего Гарсия в Индийския океан.

Помолени от АФП да коментират, от ведомството отказаха всякакъв коментар. Засега няма официални реакции и от други потърсени за коментар институции като Белия дом и британското посолство във Вашингтон, посочва Ройтерс.

Нито една от ракетите, изстреляни срещу намиращия се на около 4000 км от територията на Иран остров, не е улучила целта си, посочи вестникът, който се позова на няколко американски официални представители. Атаката обаче навежда на мисълта, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се предполагаше преди, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Едната от ракетите е дефектирала по време на полета, а кораб на американските военноморски сили е изстрелял ракета прехващач по другата, но не става ясно дали иранската ракета е била поразена, допълва изданието.

Диего Гарсия е част от островната група Чагос и е една от двете бази на Великобритания, които тя позволява на САЩ да използват за "отбранителни" операции срещу Иран.

Американските сили разположиха бомбардировачи и друга техника на острова, който отдавна играе стратегическа роля във военните операции на Вашингтон в Азия, включително при бомбардировките над Афганистан и Ирак.

Великобритания се съгласи да върне островите Чагос на Мавриций, след като поема контрола над тях през 60-те години на миналия век, но продължава да ползва под наем Диего Гарсия, най-големия от островите от архипелага.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро това решение.