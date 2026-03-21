Свят

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Бомбардировачи и техника са разположени на острова, който играе ключова роля в американските операции от Афганистан до Ирак

21 март 2026, 10:13
Източник: БТА

П ентагонът не пожела да отговори на запитване на Франс прес относно съобщение на изданието "Уолстрийт джърнъл", че Иран е изстрелял две балистични ракети срещу съвместната американско-британска база на атола Диего Гарсия в Индийския океан.

Помолени от АФП да коментират, от ведомството отказаха всякакъв коментар. Засега няма официални реакции и от други потърсени за коментар институции като Белия дом и британското посолство във Вашингтон, посочва Ройтерс.

Британският министър на отбраната: Иран е изстрелял две ракети в посока към Кипър

Нито една от ракетите, изстреляни срещу намиращия се на около 4000 км от територията на Иран остров, не е улучила целта си, посочи вестникът, който се позова на няколко американски официални представители. Атаката обаче навежда на мисълта, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се предполагаше преди, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Едната от ракетите е дефектирала по време на полета, а кораб на американските военноморски сили е изстрелял ракета прехващач по другата, но не става ясно дали иранската ракета е била поразена, допълва изданието.

Диего Гарсия е част от островната група Чагос и е една от двете бази на Великобритания, които тя позволява на САЩ да използват за "отбранителни" операции срещу Иран.

Американските сили разположиха бомбардировачи и друга техника на острова, който отдавна играе стратегическа роля във военните операции на Вашингтон в Азия, включително при бомбардировките над Афганистан и Ирак.

Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби

Великобритания се съгласи да върне островите Чагос на Мавриций, след като поема контрола над тях през 60-те години на миналия век, но продължава да ползва под наем Диего Гарсия, най-големия от островите от архипелага.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро това решение.

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Когато ламарините започнат да се мачкат, сантиметрите разлика в позицията ви могат да означават разликата между живота и смъртта. Учените разкриват защо „седалката на смъртта“ оправдава името си и как едно просто преместване назад увеличава шансовете ви за оцеляване почти двойно

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Между 1949 и 1958 г. обсерваторията Маунт Паломар провежда първото по рода си проучване на небето на обсерваторията Паломар

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Израел ликвидира още ирански лидери

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

