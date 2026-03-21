Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

В ой на сирени и експлозии разтърсиха Йерусалим след нови ракетни атаки от Иран, докато конфликтът в Близкия изток продължава да се разширява с удари в Израел, Иран и Ливан и нарастващо напрежение в Персийския залив. Техеран заплаши да атакува емирство Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, а регионът е обхванат от нова вълна от дронови и ракетни удари, които засилват опасенията от по-широка война.

Вой на сирени и взривове огласиха Йерусалим, Иран заплаши емирство Рас ал-Хайма в ОАЕ с удари, ако служи за атаки срещу ирански острови

Вой на сирени и взривове отекнаха тази вечер в Йерусалим, съобщиха журналисти на Франс прес, след като израелската армия предупреди, че Иран отново е изстрелял ракети срещу Израел.

"Преди малко израелската армия засече ракетен залп, изстрелян от Иран срещу територията на Израел. Систeмите за противовъздушна отбрана са в готовност да отблъснат заплахата", посочиха военните в Телеграм канала си.

Малко след това "Маген Давид Адом" (МДА), израелският аналог на Червения кръст, отбеляза, че на този етап няма данни за жертви и ранени.

Израелската полиция обяви, че ще разположи свои екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив, за които има постъпили сигнали за паднали касетъчни боеприпаси".

Касетъчните боепарипаси представляват вид амуниции, чиято бойна глава се разпада на десетки по-малки боеприпаси. Освен че поразяват по-голяма площ, проблемът с тях е, че понякога част от боеприпасите не се взривяват и остават незабалязано на земята дълго време, което може да причини жертви в дългосрочен план.

Нито Иран, нито Израел е страна по Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява използването, производството, съхранението и разпространението на подобни оръжия.

Междувременно държавните медии в Ислямската република съобщиха, че Техеран е заплашил Обединените арабски емирства, че ще удари емирство Рас ал-Хайма (част от състава на ОАЕ), ако те още веднъж позволят оттам да бъдат нападани ирански острови в Залива, предаде Ройтерс.

Iranian Revolutionary Guard Missile Command :



The city of Ras al-Khaimah in the UAE has been targeted due to its alleged use in operations against Iranian islands.



All residents are required to evacuate the city immediately via the designated routes. This is a… pic.twitter.com/ERhFCf2NaK — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) March 20, 2026

Израел съобщи за нов ракетен залп от Иран, нови удари в Техеран и околността и в Исфахан

Междувременно армията на Израел издаде ново, второ за тази нощ предупреждение за изстрелян от Иран ракетен залп срещу територията на Израел, съобщиха агенциите.

"Израелските сили за отбрана засякоха ново изстрелване на ракети от Иран срещу територията на Израел. Системите за противовъздушна отбрана са в готовност да отразят атаката", написаха военните в официалния си канал в Телеграм.

Междувременно иранската проправителствена медия "Нур Нюз" съобщи за нови бомбардировки над Техеран и западните околности на столицата, а също и над големия град Исфахан в Централен Иран.

🚨 Iran has launched its 5th missile salvo targeting ‘Israel’ since Friday morning, after alarm sirens blared in Dimona, Negev, and other areas in south ‘Israel’, according to Hebrew media. #provadolíder #ramazanhocayaözgürlük #HayırlıCumalar #Bayramlaşma pic.twitter.com/4FE23midl0 — Iqra Basharat (@Iqrarajput773) March 20, 2026

Израел заяви, че сухопътните му операции в Южен Ливан продължават

На този фон Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия.

В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.

Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.

"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.

Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".

Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.

"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.

Israel expands its ground campaign in southern Lebanon https://t.co/L5Zl9RQmml — drdivine (@drdivine) March 16, 2026

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала над 20 дрона, Израел атакува цели на "Хизбула" в Бейрут

Саудитска Арабия свали над 20 дрона, изстреляни срещу кралството, съобщи Министерството на отбраната в Рияд, цитирано от Франс прес.

В Екс говорител на ведомството написа, че "над Източната провинция са били свалени десет дрона".

Впоследствие ведомството излезе с нова публикация, в която добави, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над същия регион още 12 безпилотни летателни апарата.

Не след дълго се появи информация и за още три свалени дрона в същия район, съобщението за последния от които бе разпространено от СПА преди минути.

Няма данни за жертви и разрушения.

Иран не спира да атакува Саудитска Арабия и другите си съседи като отмъщение за израелско-американските бомбардировки над Ислямската република, започнали в края на миналия месец и впоследствие обхванали целия Близък изток, припомня Франс прес.

Нападенията срещу богатите на петрол монархии в Залива, мишена на някои от които станаха енергийни обекти, засилиха безпокойството от шока на световните пазари за доставка на енергоносители.

Междувременно на другия фронт на войната, ливанския, израелската армия съобщи, че тази нощ е предприела удари по цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха предупреждение към мирното население да се евакуира от седем зони в южните предградия на града.

Засега няма данни за жертви и ранени.

С навлизането на войната срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в третата ѝ седмица Израел засили операциите си срещу бойците на шиитското движение.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" е най-кръвопролитното разклонение на американско-израелската война срещу Иран. Ливанската групировка се намеси в конфликта на 2 март, когато в знак на подкрепа за Техеран започна да обстрелва Израел. Засега бойните действия са взели над 1000 жертви, а над 1 милион ливанци бяха принудени да напуснат домовете си.

خلال الـ 5 ساعات الماضية..



السعودية تعترض 50 مسيرة معادية في المنطقة الشرقية . pic.twitter.com/wTWpWbw8mO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 21, 2026

Израелската армия съобщи, че е атакувала "цели на режима" в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

В ранните часове на деня израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела рано тази сутрин удари по "цели на режима" в Техеран, след като по-рано съобщи, че Ислямската република е изстреляла два ракетни залпа срещу Израел, предаде Франс прес.

Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.

По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.

Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове.

"Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.

The 'Isr@eli' military said it began strik!ng Iranian targets east of Tehran.



"The IDF has begun to str!ke Iranian terror regime targets in the area of Nur, east of Tehran," the 'Isr@eli' military said in a statement.#DialoguePakistan #Tehran #Iran pic.twitter.com/EWtYsaLUVn — Dilogue Pakistan (@DialoguePak) March 20, 2026

Пет арабски страни разкритикуваха израелските удари в Сирия

Саудитска Арабия, Египет, Катар, Йордания и Кувейт разкритикуваха днес израелските удари в Южна Сирия, предаде Франс прес.

"Министерството на външните работи изразява най-строго осъждане от страна на Кралство Саудитска Арабия по отношение на явната израелска агресия срещу военни инфраструктури в южната част на Сирийската арабска република, която представлява явно нарушение на международното право и на сирийския суверенитет", се казва в изявление на саудитското външно министерство.

Египет, Катар, Йордания и Кувейт също разкритикуваха тези удари, като подчертаха, че трябва да бъде гарантиран суверенитетът на Сирия и че международната общност има за задача да не допуска такива атаки.

Израелската армия заяви, че действа в отговор на атаки срещу друзите и че в нощта на четвъртък срещу петък е атакувала "инфраструктури на сирийския режим".

Сирия заяви, че това е "нова агресия под лъжовен претекст и със съчинени аргументи".

Вчера Турция заяви, че това е "опасна ескалация" и призова международната общност да сложи край на тези атаки в Сирия.

Egypt said it condemned an Israeli strike on military infrastructure in southern Syria, describing it as a violation of Syrian sovereignty and international law.



The foreign ministry said the attacks could affect regional stability and called for Israel to withdraw from occupied… pic.twitter.com/ADZYHgVuBZ — Levant24 (@Levant_24_) March 21, 2026

Иран предупреди ОАЕ да не предприемат атаки срещу оспорвани острови в Залива

Иранската армия предупреди днес, че ще вземе Обединените арабски емирства под прицел, ако ОАЕ атакуват острови в Залива, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции, предаде Франс прес.

"Предупреждаваме Обединените арабски емирства, че ако нови агресии бъдат предприети от тяхна територия срещу иранските острови Абу Муса и Голям Тунб в Персийския залив, могъщите въоръжени сили на Иран ще подложат Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства на ожесточени удари", заяви оперативното командване на иранските въоръжени сили, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Островите Абу Муса и Малък и Голям Тунб се намират в Залива, близо до началото на Ормузкия проток, през който минава една пета от световните доставки на петрол. Островите от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Залива, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.

Saudi FM warns Iran that patience in the Gulf is “not unlimited”.



Signals possible retaliation as tensions rise after repeated attacks on regional targets. pic.twitter.com/cnUEuBAtQL — IndiaSeNews (@Indiasenews12) March 20, 2026

Иран изстреля ракети по база на Великобритания и САЩ в Индийския океан

Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка . . . , която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".

Телевизия Си Ен Ен, като се позова на американски служител, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.

IRAN STRIKES U.S. BASE: LONG-RANGE ESCALATION



Iran just fired two intermediate-range ballistic missiles at the joint U.S.-U.K. Naval Support Facility on Diego Garcia in the Indian Ocean, more than 2,300 miles from Iranian territory.



One missile failed in flight while the… pic.twitter.com/mBjs2Br8ie — U.S. & Middle East News 🇺🇸 🇮🇱 🇵🇪 🇨🇴🇬🇧 (@Carlisitus) March 21, 2026

САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз

По-късно стана ясно, че САЩ и Израел са нанесли удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.