Може ли да се гласува с пълномощно?

Г ласуването на парламентарните избори в България на 19 април 2026 г. е лично и не може да бъде делегирано на друг човек чрез пълномощно. Това става ясно от разписаните в Изборния кодекс правила, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според законодателството гласуването не допуска механизъм на представителство - избирателят трябва лично да отиде до своята избирателна секция и да пусне своята бюлетина. Изборният кодекс не съдържа разпоредби, които да позволяват упражняване на активното избирателно право чрез упълномощено лице.

Какво означава това за гласоподавателите?

Всеки, вписан в избирателните списъци, трябва лично да упражни правото си на глас на 19 април. Няма възможност да се изпрати друг човек да гласува вместо вас.

Изключение прави единствено гласуването чрез подвижна избирателна кутия, когато избирателят физически не може да стигне до секцията (например поради сериозно здравословно състояние) - и то след заявяване по реда, предвиден в закона.

Забраната за гласуване с пълномощно е част от усилията на законодателя да гарантира, че всеки глас е действително упражнен лично от избирателя, което е ключов принцип в демократичните избори и правна практика в България. Такива правила намаляват риска от манипулации и гарантират по-голяма прозрачност на вота.

Освен личното гласуване в секцията, българското законодателство предвижда и други форми на участие за определени случаи - например подаване на заявление за гласуване на друго място, ако постоянният и настоящият адрес са различни (срокове и условия са определени от ЦИК).