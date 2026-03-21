Парламентарни избори

Може ли да се гласува с пълномощно?

21 март 2026, 11:12
Може ли да се гласува с пълномощно?
Г ласуването на парламентарните избори в България на 19 април 2026 г. е лично и не може да бъде делегирано на друг човек чрез пълномощно. Това става ясно от разписаните в Изборния кодекс правила, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според законодателството гласуването не допуска механизъм на представителство - избирателят трябва лично да отиде до своята избирателна секция и да пусне своята бюлетина. Изборният кодекс не съдържа разпоредби, които да позволяват упражняване на активното избирателно право чрез упълномощено лице.

  • Какво означава това за гласоподавателите?
  1. Всеки, вписан в избирателните списъци, трябва лично да упражни правото си на глас на 19 април.
  2. Няма възможност да се изпрати друг човек да гласува вместо вас.

Изключение прави единствено гласуването чрез подвижна избирателна кутия, когато избирателят физически не може да стигне до секцията (например поради сериозно здравословно състояние) - и то след заявяване по реда, предвиден в закона.

Забраната за гласуване с пълномощно е част от усилията на законодателя да гарантира, че всеки глас е действително упражнен лично от избирателя, което е ключов принцип в демократичните избори и правна практика в България. Такива правила намаляват риска от манипулации и гарантират по-голяма прозрачност на вота.

Освен личното гласуване в секцията, българското законодателство предвижда и други форми на участие за определени случаи - например подаване на заявление за гласуване на друго място, ако постоянният и настоящият адрес са различни (срокове и условия са определени от ЦИК).

Източник: ЦИК    
Парламентарни избори Лично гласуване Изборен кодекс Забрана за пълномощно ЦИК България Избирателно право Подвижна избирателна кутия Прозрачност на вота Избирателни правила
Битката за депутатски банки - жените остават на заден план

Жените кандидати за депутати на вота на 19 април са с 62 повече спрямо изборите през октомври 2024 г.

Парламентарни избори Преди 19 минути

Съотношението обаче остава в полза на мъжете

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

Парламентарни избори Преди 45 минути

Може ли избирателят да гласува в населено място, където няма адресна регистрация, но живее там?

<p>Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток</p>

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

<p>САЩ &quot;отключиха&quot; иранския петрол за ограничено време</p>

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Свят Преди 4 часа

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

<p>&quot;Страхливци! Закъсняхте с реакцията&quot;: Тръмп бесен на Великобритания</p>

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Свят Преди 4 часа

Американският президент настоя НАТО да изпрати военни кораби в Ормузкия проток

<p>Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ (ОБЗОР)</p>

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Свят Преди 4 часа

Конфликтът се разширява с нови атаки срещу Израел, удари в Техеран и Ливан и нарастващо напрежение в Персийския залив

<p>Къде в автомобила се намира&nbsp;&bdquo;седалката на смъртта&ldquo;?</p>

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Свят Преди 5 часа

Когато ламарините започнат да се мачкат, сантиметрите разлика в позицията ви могат да означават разликата между живота и смъртта. Учените разкриват защо „седалката на смъртта“ оправдава името си и как едно просто преместване назад увеличава шансовете ви за оцеляване почти двойно

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Свят Преди 5 часа

Сегашната война на Тръмп дава възможност на Ким Чен Ун да анализира внимателно грешките, които САЩ допускат

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Любопитно Преди 5 часа

Между 1949 и 1958 г. обсерваторията Маунт Паломар провежда първото по рода си проучване на небето на обсерваторията Паломар

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Технологии Преди 5 часа

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

Вижте какво се е случило на този ден в историята

21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Любопитно Преди 5 часа

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

България Преди 5 часа

В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Свят Преди 13 часа

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Свят Преди 13 часа

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Свят Преди 15 часа

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни

