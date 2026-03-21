МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток

Страната приветства мерките за безопасно корабоплаване и стабилизиране на пазарите

21 март 2026, 13:07
Източник: БТА

Б ългария, като страна която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно Ормузкия проток, направено на 19 март 2026 г. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана на сайта на ведомството. 

В общата декларация се отбелязва готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, предаде по-рано Ройтерс.

Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток, отбелязват от МВнР.

В позицията се посочва, че в този контекст, МВнР изразява дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призовава да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от ползва за всички страни, включително Република България.

Привестваме готовността на съюзническите държави, автори на заявлението, да допринесат с подходящи мерки за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Също така приветстваме решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки, посочват от МВнР.

Източник: БТА, Таня Тодорова    
България Ормузки проток Свобода на корабоплаване МВнР Енергийни пазари Международно заявление Морска сигурност Нападения Конфликт Търговски обмен
