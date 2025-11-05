България

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета не са възможни

5 ноември 2025, 10:12
Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората
Заседанието на НСТС няма да се състои
Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан
Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал
Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев
Голяма авария остави Асеновград без вода
Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото
Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Т ова е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

Пеевски: Нещата за бюджета са уточнени

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета, които бяха най-силно критикувани, не са възможни. „Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Борисов: Баланса ще намеря аз накрая

Лидерът на ГЕРБ коментира и санкциите от Великобритания, наложени на лидера на „ДПС-Ново начало” – Делян Пеевски. „Аз лично съм преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън да излезе Пеевски от техните санкции. Той е попаднал там по несправедлив начин, защото съм убеден, че не е продавал паспорти”, подчерта Борисов, цитиран от NOVA.

