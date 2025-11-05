Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Т ова е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

Пеевски: Нещата за бюджета са уточнени

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета, които бяха най-силно критикувани, не са възможни. „Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Борисов: Баланса ще намеря аз накрая