Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

20 март 2026, 21:22
Източник: AP/БТА

П овече от 204 хиляди руски войници и офицери са загинали във войната в Украйна, предаде Би Би Си.

Това са само потвърдените убити, като смъртта им е проверена със записи, документи и снимки.

Досега така от Би Би Си и "Медиязона" са потвърдени 204 626 загинали руски войници. 

BBC: Русия в Украйна – с 27 жертви на километър

1860 имена са добавени от 6 до 20 март тази година и над 35 хиляди през февруари, повечето от тях са били записани като "безследно изчезнали".

Тези числа не отразяват загубите на Русия в реално време, тъй като проверката за загиналите изисква време, а и руската държава се опитва да предотврати изнасянето на данни за жертвите на войната ѝ в Украйна.

37% от загиналите са хора с граждански професии, подписали договори с руската армия след началото на конфликта.

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

"В продължение на няколко години съхранявахме публикации, в които роднини търсеха изчезнали военнослужещи. В началото на тази година журналистите са съпоставили тези списъци с откритите данни от държавните бази - преди всичко със списъка на регистъра на наследствените дела и с публикуваните съдебни решения", коментират разследващите журналисти.

"По-голямата част от хората, чиито имена бяха добавени в нашия списък през последните два месеца, са загинали в края на 2024 г. или в началото на 2025 г. Намаляването на броя им в последните части на графиката се обяснява не с намаляване на загубите, а със забавяне, свързано с потвърждаването и анализа на новите некролози. При обявените за безследно изчезнали този процес се забавя допълнително", обясняват разследващите.

Ето какво крие Русия за войната в Украйна

Съдейки по публикуваните съдебни решения, руската армия все по-често подписва договори с лица, на които е наложено административно наказание, или са заплашени с експулсиране от Русия. Стотици хора от списъка са подписали договор по време на съдебното заседание или веднага след решението на съда, дори когато нарушенията са били административни, а не наказателни.

Над 80 % от военнослужещите, които по-рано са били обявени за безследно изчезнали и чиято смърт е била потвърдена чрез откритите източници, са загинали през 2024 и 2025 г. През първите две години на войната броят на безследно изчезналите военнослужещи остава сравнително малък. Значителното му увеличение след това се обяснява преди всичко с промяната в характера на военните действия, като масовото използване на дронове и разширяването на площта на минните полета, които значително затрудняват издирването на телата на загиналите. Понякога след артилерийски обстрели или атаки с дронове от човека практически не остават останки и военните структури в повечето случаи не признават официално за жертвите. Допълнителен фактор е засилването на настъпателните операции. След неуспешни атаки руските военни са принудени да се оттеглят, без да имат възможност да приберат загиналите.

Анализът на некролозите дава възможност и да се проследи динамиката на загубите на различните етапи от войната. През първите 18 месеца загубите се характеризират с резки скокове от 100-150 потвърдени убити дневно, след което броят им се движи около 50-60 души на ден.

От октомври 2023 г. средният брой на установените загинали на ден се е увеличава до 120 и оттогава остава расте.

По брой на потвърдените жертви, дадени във войната с Украйна, начело са Башкортостан и Татарстан. Това се дължи отчасти на активната работа на местни доброволци и инициативни сдружения по събирането и проверяването на информация за загиналите на фронта.

Делът на доброволците, мобилизираните и затворниците, изпратени да воюват от затвори и наказателни колонии, вече възлиза на 57% от всички загинали. Тези хора не са имали връзка с въоръжените сили към момента на започването на нашествието в Украйна.

Русия продължава да губи на фронта и висококвалифицирани кадри, включително офицери. От началото на инвазията са проверени данните за 7009 загинали офицери, включително 494 подполковници, 164 полковници и 13 генерали.

Реалните загуби на Русия са по-високи. Данните, които Би Би Си успява да провери, вероятно обхващат 45% - 65% от убитите руски войници на фронта.

Броят на убитите се увеличава значително, ако се отчетат участвалите в боевете срещу Украйна в състава на подразделенията на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики. От декември 2022 г. ДНР престана да публикува данни за своите загуби, а в ЛНР те изобщо не са оповестявани. Предполага се, че до края на септември миналата годината двете са дали между 21 000 и 23 500 военни жертви.

Следователно, според събраните данни, общият брой на убитите, воювали за Русия е от 335 809 до 478 224. Тези числа не включват наистина безследно изчезналите, тежко ранените, дезертиралите и пленените руски войници.

Източник: БТА    
Русия война Украйна
