Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Има ли начин да подобрите шансовете си за оцеляване в колата по време на катастрофа? Е, ако не ви пречи да не сте на шофьорското място, тогава потенциално – да.

„Задната средна седалка е най-безопасното място за повечето пътници“, каза пред Reader's Digest този месец Лукас Уолдънбек, съосновател на Zutobi – образователна платформа, фокусирана върху безопасността на шофьорите и намаляването на риска. Според проучване от 2008 г. пътниците на това място имат с около 46% по-голям шанс за оцеляване при фатални катастрофи в сравнение с тези на предните места. Дори ако се вземат предвид само задните места, шансът ви да оцелеете е с 13% по-голям, ако седите в средата.

Каква е причината за тази огромна разлика? Всичко се свежда до дизайна: това, което прави съвременните автомобили толкова по-безопасни от предшествениците им, са характеристики като деформационните зони. Това са части от автомобила, проектирани да се смачкват при сблъсък, за да поемат и разсеят силата на удара, вместо тя да се прехвърли директно върху пътниците.

Средната задна седалка, казано най-просто, е разположена най-далеч от всички тези зони на деформация – и съответно най-далеч от всяка точка, която понася най-голямата сила на сблъсъка. Резултатът е, че при челен, страничен или удар отзад тази централна позиция постоянно показва най-нисък процент на сериозни наранявания, но само когато се използват подходящи предпазни средства, обяснява Уолдънбек.

Последният съвет е от решаващо значение: не е достатъчно просто да седите на правилното място, трябва да използвате всички функции за безопасност по предназначение. В проучване от 2022 г., обхващащо необезопасени пътници (без колани), хората, седящи отзад, всъщност са били много по-склонни да бъдат хоспитализирани и да претърпят по-тежки наранявания или смърт в сравнение с тези отпред. Защо? Защото за пътуващите на задните седалки е било около пет пъти по-вероятно да не използват предпазните си колани.

Както Уолдънбек казва: „Няма „перфектно безопасна“ седалка, има само по-безопасни навици. Всяко пътуване, независимо дали е кратко или дълго, заслужава еднакъв фокус и подготовка. Безопасното шофиране започва с осъзнатост и постоянство, а не с късмет.“

Докато средното задно място е вашият „крепостен вал“, неговата пълна противоположност остава печално известната „седалка на смъртта“ – предното място до шофьора. Статистиката показва, че пътниците там са изложени на най-висок риск, тъй като при внезапна опасност водачът подсъзнателно извършва маневри, за да защити своята страна, оставяйки спътника си на огневата линия на сблъсъка. Комбинацията от липса на деформационна дистанция и човешкия инстинкт за самосъхранение прави това място най-опасното в целия автомобил.