Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

О чаквам по-цялостен пакет от мерки, който да защитава българската икономика и български бизнес. Мярката с 20 евро компенсация за физически лица заради високите цени на горивата е много малка стъпка, отнасяща се до най-уязвимите хора. Не е коментирана с мен. Държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените. Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с конфликта в Близкия изток и отражението му върху икономиката, предаде репортер на БГНЕС.

Държавният глава изрази разочарование от проведения в Брюксел Европейски съвет.

"Очаквах от страна на ЕС и на ЕК да бъде предложен конкретен блок от мерки. За съжаление нещата са само в бъдеще време. Разчита се, че самите държави членки, според собствените си специфики, ще предприемат работещи мерки. Аз очаквам това от страна на българското правителство", заяви Йотова.

Що се отнася до цените в България, тя съобщи, че във вторник ще проведе среща с КЗК. Предстои среща и с правителството, анонсира Илияна Йотова.

Йотова отбеляза, че ще иска да знае как КЗК може да използва правомощията си, за да може да се успокоят пазарите и цените, и отбеляза, че „българите изнемогват“.

Относно участието на България в Съвета на мир,

президентът подчерта, че решението трябва да бъде взето от редовно правителство и от различно мнозинство в нов парламент. Тя не одобри размяната на реплики по темата зад граница и уточни, че това е сложен геополитически въпрос.