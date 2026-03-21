Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

21 март 2026, 08:45
И ран е готов да пропусне японски плавателни съдове през Ормузкия проток, съобщи Киодо, като се позова на иранския външен министър Абас Арагчи.

В телефонно интервю за японската осведомителна агенция дипломатът посочи, че Техеран е започнал преговори с Токио за възможно отваряне на протока за японски кораби.

"Не сме затваряли протока, той е отворен", посочва Арагчи. По думите му Иран, който бе атакуван в края на февруари от САЩ и Израел, се стреми "не към примирие, а към пълно, всеобхватно и трайно прекратяване на войната".

По думите му Техеран не е затворил морския път, а е наложил ограничения за съдовете на страни, които участват в нападения срещу Иран, и предлага съдействие на останалите държави във връзка с повишеното безпокойство за сигурността на корабоплаването.

Дипломатът добави, че Ислямската република е готова да осигури свободен пропуск за страни като Япония, ако те се координират с Техеран.

Япония разчита на Близкия изток за над 90% от доставките си на петрол, повечето от които преминават през протока. Поради ситуацията в района Япония и други страни освободиха петрол от резервите си, припомня Ройтерс.

Арагчи каза, че е обсъдил въпроса за преминаването на кораби през стратегическия морски път с японския си колега Тошимицу Мотеги, и отбеляза, че преговорите продължават, но направи уговорката, че не може да разкрие подробности.

Арагчи повтори тезата на Иран, че "войната е наложена" на Ислямската република и че е започнала, докато Техеран е преговарял с Вашингтон. Министърът добави, че няколко страни се опитват да посредничат за прекратяване на конфликта, и по думите му Иран "е отворен към всяка инициатива" и е готов да обмисли предложения.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
По темата

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Нефтената криза удря собствениците на ДВГ пет пъти по-тежко от EV

Нефтената криза удря собствениците на ДВГ пет пъти по-тежко от EV

carmarket.bg
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Ексклузивно

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Преди 17 часа
Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам
Ексклузивно

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Преди 16 часа
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Ексклузивно

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Преди 10 часа
Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна
Ексклузивно

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Преди 11 часа
Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Почина Чък Норис

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 март, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 март, събота

Edna.bg

Неочакваната подкрепа за Фонсека не сломи Алкарас в Маями

Gong.bg

Русев се връща за ЦСКА 1948, руски клуб дебне Диало

Gong.bg

Облаци и дъжд в началото на пролетта

Nova.bg

САЩ временно разрешиха продажбата на ирански петрол

Nova.bg