Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Р ъководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ.

"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.

Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.

Guerre en Ukraine : Kiev lance 283 drones sur la Russie, un assaut record alors que les négociations avec Washington reprennent

Междувременно министерство на отбраната на Русия заяви, че тази нощ Украйна е атакувала Русия с 283 дрона, предаде Франс прес.

Отбелязва, че това е една от нощите с най-много дронове, пуснати от Украйна срещу Русия.

Според руската новинарска агенция РИА Новости дроновете са били прехванати.

Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ Юрий Слюсар.

Губернаторът на Саратовска област съобщи за двама ранени след атака с дронове, която е нанесла щети на няколко къщи.

В отговор на ежедневните руски удари срещу Украйна, започнали през 2022 г., Киев нанася удари по цели в Русия, отбелязва АФП.