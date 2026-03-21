Свят

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

21 март 2026, 09:32
Р ъководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ.

"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни. 

Междувременно министерство на отбраната на Русия заяви, че тази нощ Украйна е атакувала Русия с 283 дрона, предаде Франс прес.

Отбелязва, че това е една от нощите с най-много дронове, пуснати от Украйна срещу Русия.

Украйна нареди спешна евакуацията на няколко източни града

Според руската новинарска агенция РИА Новости дроновете са били прехванати.

Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ Юрий Слюсар.

Масиран ракетен обстрел в Славянск, обявиха евакуация

Губернаторът на Саратовска област съобщи за двама ранени след атака с дронове, която е нанесла щети на няколко къщи.

В отговор на ежедневните руски удари срещу Украйна, започнали през 2022 г., Киев нанася удари по цели в Русия, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Николай Велев    
По темата

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Ексклузивно

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Преди 18 часа
Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам
Ексклузивно

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Преди 17 часа
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Ексклузивно

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Преди 11 часа
Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна
Ексклузивно

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Преди 13 часа
Последни новини

<p>Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток</p>

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Любопитно Преди 3 часа

Между 1949 и 1958 г. обсерваторията Маунт Паломар провежда първото по рода си проучване на небето на обсерваторията Паломар

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Технологии Преди 3 часа

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

Вижте какво се е случило на този ден в историята

21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Любопитно Преди 3 часа

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

България Преди 3 часа

В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Свят Преди 12 часа

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Свят Преди 12 часа

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Свят Преди 13 часа

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Свят Преди 14 часа

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

България Преди 14 часа

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Израел ликвидира още ирански лидери

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 15 часа

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Свят Преди 15 часа

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Свят Преди 15 часа

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 17 часа

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Петър Антонов

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

България Преди 17 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

