Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Американският президент настоя НАТО да изпрати военни кораби в Ормузкия проток

21 март 2026, 07:35
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Великобритания е трябвало да действа много по-бързо при предоставянето на базите си за нанасяне на удари по позициите на иранските ракетни войски, използвани за атаки в Ормузкия проток, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

"Това е много закъсняла реакция от страна на Великобритания", каза американският лидер пред репортери в Белия дом. "Учуден съм, защото отношенията са толкова добри. Такова нещо не се е случвало никога. Преди те ни бях пръв съюзник, навсякъде по света." 

Що се отнася до базата на атола Диего Гарсия, той посочи, че Великобритания не е искала САЩ да я използват, и отново разкритикува Лондон, че е отстъпил суверенитета над острова на Мавриций.

Тръмп засили натиска върху НАТО и дори нарече съюзниците от алианса "страхливци" за това, че не са представили военни кораби за отваряне на Ормузкия проток.

Досега Великобритания позволяваше на САЩ да използват базите ѝ за атаки срещу ирански цели – включително базата Диего Гарсия – само ако тези цели се използват за удари по британски интереси в региона.

По-рано британският външен министър Ивет Купър имаше телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, в който го уведоми, че британските операции в региона са в отговор на иранските нападения срещу страните от Залива. Дипломат номер едно на Лондон каза, че осъжда атаките на Техеран срещу съседите му, и предупреди Ислямската република да не атакува британските бази, територия или интереси.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
