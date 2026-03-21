Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Държавите ще предприемат стъпки за стабилизиране на енергийните пазари и подпомагане на най-засегнатите.

21 март 2026, 09:08
Източник: БТА

О ще няколко страни се присъединиха към общата декларация на водещите европейски страни плюс Япония и Канада за готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, предаде Ройтерс.

Следва пълният текст на документа, който досега са подписали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Румъния, Бахрейн и Литва:

"Осъждаме най-енергично атаките, извършени напоследък от Иран срещу невъоръжени търговски съдове в Залива, нападенията срещу гражданска инфраструктура, в това число срещу нефто-газови инсталации, както и фактическото затваряне на Ормузкия проток от иранските сили.

Изразяваме дълбоко безпокойство от изострянето на конфликта. Призоваваме Иран да престане незабавно със заплахите си, да спре да залага мини, както и да предприема атаки с ракети и дронове и други опити за блокиране на търговското корабоплаване в протока, а също и да изпълни Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН.

Свободата на корабоплаване е фундаментален принцип на международното право, включително съгласно Конвенцията на ООН по морско право.

Последиците от действията на Иран ще се усетят от хората във всички части на света, особено от най-уязвимите.

В съответствие с Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН подчертаваме, че подобна намеса в международното корбоплаване и нарушаване на глобалните вериги за енергийни доставки представлява заплаха за международния мир и сигурност. В тази връзка призоваваме за незабавен и всестранен мораториум на атаките срещу гражданска инфраструктура, в това число и срещу нефто-газовата.

Изразяваме готовност да допринесем със съответните усилия за гарантиране на свободното преминаване през протока. Приветстваме ангажимента на страните, които участват в предварителното планиране.

Приветстваме решението на Международната агенция по енергетиката да разреши координираното освобождаване на обеми от стратегическите петролни запаси.

Ще предприемем и други стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, включително работа с определени страни производители за увеличаване на добива.

Ще работим и за подпомагане на най-засегнатите държави, включително чрез ООН и Международните финансови институции.

Морската сигурност и свободата на корабоплаване са от полза за всички страни. Призоваваме всички държави да се ръководят от международното право и основните принципи за международното благоденствие и сигурност."

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Ормузки проток Свобода на корабоплаването Ирански атаки Международна декларация Енергийни пазари Морска сигурност Резолюция 2817 на ООН Атаки срещу инфраструктура Стратегически петролни запаси Международно право
