Свят

Моди осъди атаките в Близкия изток в разговор с президента на Иран

Индийският премиер подчерта отворените морски маршрути

21 март 2026, 14:05
Нарендра Моди, министър-председател на Индия 23966 Kanal3 64009   
Източник: Kanal3

И ндийският премиер Нарендра Моди е разговарял с иранския президент Масуд Пезешкиан, съобщи самият той в публикация в Екс, цитиран от Ройтерс. 

По време на разговора Моди е осъдил атаките срещу ключова инфраструктура в Близкия изток и е подчертал значението на това морските търговски маршрути да останат отворени.

Той също така изрази благодарност за продължаващата подкрепа на Иран за гарантиране на безопасността и сигурността на индийските граждани, намиращи се на иранска територия.

Президентът на Иран е на визита в Пакистан

  • Индия и Иран поддържат дългогодишни стратегически отношения

Отношенията между Индия и Иран са дълбоко вкоренени в хилядолетна история и споделено културно наследство, като двете държави развиват комплексно партньорство в икономически, енергийни, транспортни, културни и геополитически аспекти. Историческите връзки датират от древни времена, с търговски и културни обмен между цивилизациите в Индия и Персия, а персийският език и култура оставят трайна следа в Индия по време на Делхийския султанат и Моголската империя.

След независимостта на Индия през 1947 г. и Ислямската революция в Иран през 1979 г., отношенията преминават през различни фази, като през Студената война двете страни следват политика на неприсъединяване. През последните десетилетия сътрудничеството се засилва, особено в енергийния сектор, където Иран е исторически важен доставчик на суров петрол за Индия. Въпреки това, международни санкции, наложени от САЩ, ограничават търговията с петрол в определени периоди, което налага на Индия внимателно да балансира отношенията си с Иран и със западните държави.

Стратегическото значение на сътрудничеството се засилва чрез инфраструктурни проекти като пристанището Чабахар в югоизточен Иран. То осигурява на Индия директен морски път към Афганистан и Централна Азия, заобикаляйки Пакистан, и е част от Международния транспортен коридор Север-Юг (INSTC), свързващ Индия с Русия и Европа. Индия инвестира активно в развитието на пристанището и свързаната инфраструктура, включително железопътни линии.

Освен икономически и транспортни интереси, Индия и Иран споделят стратегически цели за регионална стабилност, борба с тероризма и бъдещето на Афганистан. Културните връзки остават силни чрез обща история, езикови заемки и академичен обмен. Въпреки външния натиск и колебанията в търговията, Индия продължава да разглежда Иран като ключов регионален партньор, особено по въпросите на енергийна сигурност и свързаност.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Нарендра Моди Масуд Пезешкиан Индия Иран Близък изток Дипломатически разговор Морски търговски маршрути Сигурност Инфраструктурни атаки Индийски граждани
Последвайте ни

biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

