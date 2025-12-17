България

ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

Пред медиите Сачева обясни, че те и ИТН са подкрепили и искането на "БСП-Обединена левица" за разглеждане на коригираната план-сметка на държавата

Обновена преди 49 минути / 17 декември 2025, 10:45
ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.
Източник: БГНЕС

Г ЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ в пленарната зала ще подкрепят само и единствено закона за удължителния бюджет, уточниха в съвместно изявление в парламента зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева и председателят на ПГ ИТН Тошко Йорданов.

Тази сутрин при гласуване на дневния ред за работа на НС, освен т.нар. удължителен бююджет, бяха включени и първите четения на коригираните проектобюджети на НЗОК и на държавния бюджет за догодина.  След дадената почивка и прегласуване точките за редовните коригирани бюджети отпаднаха от програмата.

Асен Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет

Пред медиите Сачева обясни, че те и ИТН са подкрепили и искането на "БСП-Обединена левица" за разглеждане на коригираната план-сметка на държавата, защото за левицата приемането на редовен бюджет е последователен политически приоритет. Защото, добави Сачева, от 1 януари няма да има увеличение на заплатите на лекарите, учителите, 400 000 семейства няма да могат да получат навреме детските си добавки, тъй като няма да има достатъчно приходи, които да са в рамките на увеличените размери. Над 100 000 души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавения в плащането, 750 000 хора с увреждания също са „хвърлени“ в положение, в което да се притесняват какво ще стане с парите им, и всякакви обяснения, че тези пари ще бъдат начислявани и някога във времето ще им бъдат дадени, едва ли са им достатъчни", изтъкна зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. Всички тези хора не могат да дойдат на площада нито тази вечер, нито друга, но ние сме длъжни да чуваме и техния глас, така както чухме гласа на тези, които идват на площада, които непрекъснато ни предизвикват в социалните мрежи, заяви Деница Сачева. "Ние сме длъжни като отговорни народни представители да чуваме гласовете на всички български граждани вкл. и на тези, които мълчат, не могат да дойдат да потанцуват, да направят поредното предизвикателство за това какви са депутатите.  На председателски съвет призовахме да се говори отговорно, в оставащото време до края на годината да се работи по теми, които са от обществен интерес, да се търсят начини за деескалация и отговорно политическо поведение", обясни Деница Сачева. Не виждаме такова от ПП-ДБ и по-конкретно Асен Василев, който продължава с опитите да изнудва депутатите, да приотизира протести, които далеч не са в негова защита и на които той далеч не е лидер, посочи тя.

Бюджетът на България е почти 70 процента заплати, социални и здравни плащания, ако някой краде от бюджета на България, това е Асен Василев, който краде спокойствието на българските граждани и който в момента ще направи така, че те да бъдат още по-объркани и да се чудят какво се случва с техните доходи, смятат от ГЕРБ-СДС и ИТН.

Народното събрание ще разгледа редовния Бюджет за 2026

Нашите парламентарни групи, които направиха съвместното управление, не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие, което непрекъснато бива представяно пред вас като морален облик. ПГ ГЕРБ-СДС и ИТН направихме своеобразен политически тест за това какво се случва в Народното събрание. Искахме да покажем какво е истинското лице на „Продължаваме промяната-Демократична България“, посочи Сачева. 

Председателят на ПГ ИТН Тошко Йорданов коментира, че са гласували да влезе и старият бюджет, защото след оставката на кабинета в резултат на протестите, много български граждани си задават въпроса какво ще се случи без бюджет или с удължителен бюджет. Едва тогава започнаха да се задават въпроси кое е по-лошото и кое е по-доброто. Той припомни, че след ревизията на изтегления бюджет, коригираният вариант е подкрепен от синдикати и работодатели. Сега се задават въпроси как ще се получат увеличените пари, допълни Йорданов. "Затова подкрепихме БСП, за да видите на кого не му пука за хората в страната, за учителите, за лекарите, за пенсионерите и как отново тези ПП-ДБ скочиха и направиха изключително забавна сценка пред вас колко са възмутени. Прекрасно е това, което се случи, сега никой от ПП-ДБ няма да може да каже, че не носи отговорност, защото този бюджет имаше механизми за плавното преминаване към еврото, достатъчно финансови механизми, за да няма сътресения сега. И ако стане нещо такова, отговорността е на ПП-ДБ и на хората, които създадоха този хаос – Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Румен Радев", посочи Тошко Йорданов. По думите му след 1 януари всеки, който се почувства ощетен, да задава въпросите на тези хора.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Бюджет Народно събрание ГЕРБ БСП ПП-ДБ Асен Василев Социални плащания Забавени плащания Политически конфликт Деница Сачева
