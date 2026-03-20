Свят

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Днес той си отиде от този свят

20 март 2026, 16:36
Източник: Getty Images

Т ова е последното видео на легендата Чък Норис. Той го публикува миналата седмица, за да отбележи рождения си ден, след като навърши 86 години. 

"Аз не остарявам. Аз се развивам. Днес съм на 86! Няма нищо по-хубаво от тренировката в слънчев ден, която да те накара да се почувстваш млад. Благодарен съм за още една година, за доброто здраве и за възможността да продължа да правя това, което обичам. Благодаря на всички вас, че сте най-добрите фенове на света. Вашата подкрепа през годините означаваше за мен повече, отколкото някога ще си представите. Бог да ви благослови, Чък Норис".

Така екшън звездата се обърна към феновете миналата седмица. Днес той си отиде от този свят, след като вчера беше хоспитализиран по спешност в болница в Хаваите.

