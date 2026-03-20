Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Н еобходима е базова почтеност на членовете на СИК и добро обучение. Задрасканите и сгрешени протоколи са резултат от недобра подготовка - тоест и от незнание. Това каза съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева пред NOVA.

Тя отчете 106 постъпили сигнала за изборни престъпления.

„Броят на досъдебните производства е 43. Има достатъчно събрани данни в резултат на проверките на МВР. Подготвяни са изборни престъпления. Организираното купуване на гласове се случва със съдействието на лица, ангажирани и в други престъпни дейности“, смята Нушева.

Според нея от особена важност е изясняването на правата и задълженията на всеки в рамките на изборния процес.

„Политическите партии номинират членовете на СИК, а никой друг няма право да ги коригира. Могат да посочат включително осъждани лица. Предлагали сме промени в Изборния кодекс, чрез които доказано участвали в нарушения в предишен вот да не могат да участват отново. Това предложение не беше прието, макар да срещна разбиране. Предложихме и създаването на регистър с хора, преминали обучение за членове на СИК, но и това не бе одобрено“, заяви Нушева.

Тя отбеляза, че едно от първите послания на Андрей Гюров към ЦИК е било за предприемане на действия за по-добро обучение за членовете.

„Параваните ще предотвратят две нарушения - възможността да бъде заснета бюлетина без някой да го види и практиката на т.нар. индианска нишка - с предварително попълнена бюлетина, с която да се замени празната. Това е възможно да се случи, ако член на СИК изнесе такава, а след това не се проверят номерата на бюлетините“, посочи съветникът на премиера.

По думите на Нушева в някои общини паравани вече се използват в изпълнение на разпоредба от 2022 г.

„Всяко конкретно действие решава един или няколко проблема. Видеонаблюдението е много важно - то позволи на всички граждани, не само на наблюдателите, да видят, че понякога членове на СИК си позволяват неправомерни действия. Трябва да се превърне в практика санкционирането за нарушения. Санкциите до момента са условни, съпроводени със значителни глоби“, отбеляза изборният експерт.

По отношение на гласуването зад граница,

Нушева разкри, че МВнР систематизира информация за това къде има по-голям брой заявления от граждани, за да предвиди достатъчно места за създаване на секции извън дипломатическите представителства. Тя подчерта, че в самите консулства няма ограничения за броя секции.

Нушева определи ограничаването им до 20 извън дипломатическите представителства като прибързано решение.