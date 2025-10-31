Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Ч ервената линия ще е на трите процента дефицит, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за държавния бюджет за 2026 г. Той каза, че има опасност да се надхвърли този процент.

„Но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме“, коментира Борисов.

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Това, което научих вчера, е, че близо 7 милиарда повече са събрали тази година приходните агенции отколкото миналата, заяви лидерът на ГЕРБ.

По думите му това показва, че борбата с корупцията и контрабандата дава резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се появят в бюджета, посочи той.

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Борисов припомни, че на Съвета за съвместно управление вчера са направени корекции по параметрите на проектобюджета. Виждате, че по всички параметри – заплати, пенсии, се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в „сглобката“, така че няма партия, която да излезе и да каже „Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим“, коментира Борисов. „Затова сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев“, каза още той.

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Попитан за вдигането на осигурителната вноска, Борисов каза: „Днеска смятат последно да кажат какво ще направят“. В отговор на въпрос за съкращения в администрацията той каза, че непрекъснато има такива.

Борисов посочи, че за държавния дълг даваме „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“. Тези всичките заеми и дългове са трупани, коментира той. И припомни за свои предупреждения за дълговете на държавата по времето на Асен Василев. Ще продължим, разбира се, отговори Борисов на въпрос за дълговете.

„Защото иначе ще кажете, че ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица, не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат“, заяви Борисов.