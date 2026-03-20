Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва", рискът е изцяло мой

Ива Евгениева от независимия културен сектор алармира, че нито един от бенефициентите все още не е получил парите си

20 март 2026, 10:13
„Спекулация с фалшива информация“ – така актьорът и певец Иво Аръков определи медийните публикации относно държавното финансиране на негови творчески проекти. В дискусия с Ива Евгениева от Сдружение „Независим културен център“, той категорично отхвърли твърденията за политическа намеса в разпределянето на средствата в ефира на „Здравей, България”.

Според цитираните материали Аръков е бил одобрен за финансиране по различни проекти на обща стойност близо 400 000 евро за последните две години. Сумите включват 255 000 евро по Плана за възстановяване за музикално турне, 70 000 евро от Национален фонд „Култура” за създаване на песен и 73 000 евро за филма „Изолация”.

„Това е одобрен, а не получен бюджет”, подчерта Иво Аръков. Той обясни, че за реализацията на проектите е вложил над 400 000 евро лични средства, за които изплаща кредити. „Държавното, европейското финансиране е едва 10%”, заяви актьорът.

Относно песента, за която се твърди, че е най-скъпата в българската история, той поясни, че сумата от 70 000 евро е за целия проект с много различни точки, а не само за написването на текста и мелодията.

Аръков разкри, че по проекта за голямата сума от 255 000 евро е бил „осма резерва”. „Получавам шанс, защото други са се отказали. Действам, защото мога да се справя с програмата по зададените критерии и с кратките срокове, поемайки огромен риск”, каза той.

Консултантът Ива Евгениева потвърди, че информацията за бенефициентите е публична и може да бъде видяна в системата ИСУН. „В тази статия са събрани разни факти, които са „щипнати" оттук-оттам, дописани са, допълнени са. Ива и Иво са кандидатствали по надлежния ред, минали са през оценителни комисии и са получили резултати”, обясни тя.

Евгениева допълни, че проектът „Десоле”, който е бил отхвърлен от НФК поради липса на художествени качества, е кандидатствал по съвсем друга програма и няма общо с настоящите проекти по Плана за възстановяване.

Ива Евгениева алармира и за сериозен проблем в комуникацията с институциите. Тя определи Министерството на културата и Националния фонд „Култура” като „бункер”, до който бенефициентите нямат достъп.

„Истинският скандал е това, че никой от бенефициентите по програмата към момента не е получил средства. Секторът е на прага на нервите и силите си. Малките организации са пред фалит и ние алармираме за това от повече от година”, заяви Евгениева. Тя подчерта, че до края на програмата остават по-малко от 10 дни, а яснота за разплащанията все още няма.

Иво Аръков Държавно финансиране Културни проекти Медийни публикации Национален фонд Култура План за възстановяване Финансов скандал Лични инвестиции Ива Евгениева Забавени плащания
