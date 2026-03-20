Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

„Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

20 март 2026, 10:41
Е дна обикновена фирма за продажба на хранителни добавки или училище по измами? За мястото в репортаж за рубриата „Високо напрежение" в "Здравей, България" разказва човек, който е бил вътре. 

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

„Самият аз трябваше да приема, че трябва да лъжа и да мамя хората, за да им продам хранителни добавки - чрез сплашване”, споделя мъжът, пожелал да остане анонимен, защото се притеснява, че „мозъкът" на схемата все още е на свобода, без да е понесъл никакви последствия за всичко, което е вършил.

Какво представлява работата?

Обявата за работа звучи като мечтаното предложение. В комфорта на дома си, служител може да заработи над 3000 евро, стига да се научи как най-умело да продава хранителни добавки. Още по-директно казано - да плаши хората, че ако не купят няколко опаковки от продукта, ще се разболеят необратимо.

„Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Най-доброто обяснение за това какво наистина се изисква от служителите е в следния цитат:„Нашата основна задача е да стресираме клиента. Говорим за псориатричен артрит, за рак на кожата, инсулт, инфаркт... Единственото, за което не можем да говорим, е смърт. Това е малко извън лимита”.

Казва ни го Макс, или човек, който се представя за Макс. Той е обучаващ в тренинга, в който се внедри и репортерът на NOVA Татяна Йорданова, под претекст, че иска да работи в същия колцентър.

Фабрика за измамници: Обучават ли се млади българи да завличат чужденци с пари

„Пенсионерите лъжат, че са бедни”

Това е едно от златните правила във фирмата. Йорданова бива запозната с него, след като пита дали не е твърде скъпо за един пенсионер да купува добавки за над 120 евро.

„Голямата част от пенсионерите имат апартаменти, които дават под наем. Имат и деца, които ги подпомагат финансово, нали? Това, че те ви казват, че нямат пари, е пълна лъжа. Сега нали дойдоха сметки за ток – по 100-150 евро и те ги плащат. Взимат пенсии от по 300 евро и дават 100-150 евро само за една сметка”, казва Макс.

„Аз съм вашият личен специалист”

Всички оператори са длъжни да предоставят на клиента телефонния си номер и да го уверят, че ще са на негово разположение по всяко време. Това, разбира се, е лъжа. След бърза проверка екипът на NOVA установява, че на въпросния номер не отговаря никой. Възрастните хора, попаднали в капана обаче, вярват, че след това обаждане, няма да има нужда да посещават друг, истински медицински специалист.

"Подарък срещу кредит": Как действа схемата и кой склонява към сключване на договори за хиляди левове

Как се влиза в този капан?

От обучението, в което Татяна Йорданова се внедри, става ясно, че обажданията не са към случайни хора. Всъщност всеки един от клиентите сам е подал заявка за продукта. С една уловка: клиентът вижда цената за една опаковка, която струва не повече от 20 евро. Попълва номера и имената си, за да поръча продукта, но истинската поръчка идва след обаждането от оператор. Той се представя за медицински специалист по съответната специалност, а след това убеждава човека насреща, че само една опаковка не би подействала. Ако клиентът обясни, че цената е твърде висока, „лекарят” започва да сплашва, като цитира различни тежки заболявания.

И тук идва другото златно правило:

„Нашата задача да направим всичко възможно, за да не позволим на клиента междувременно да разговаря съвс свои близки – те са нашият враг. Операторът не трябва да дава време на клиента да мисли”, казва обучаващият.

Мъж бил измамен, че е болен от рак, платил 60 000 евро за фалшиви лекарства

Реакция на институциите

От подготовката на първия материал на Татяна Йорданова по темата до момента две институции бяха потърсени от екипа на NOVA. Българската агенция по безопасност на храните потвърди, че продаваните от въпросната фирма хранителни добавки не са регистрирани - т.е. не се продават легално у нас.

NOVA запознава ГДБОП и по-конкретно - отдел „Киберпрестъпност” с един от свидетелите на тази измамна схема и получава следния отговор:

Потърпевшите не могат да бъдат преброени. Авторите засега остават анонимни. А това училище за измами е фабрика за лъжи, функционирала дълго време под носа на държавата.

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Норвежката принцеса Мете-Марит

Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

Свят Преди 27 минути

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати

ПП „Има такъв народ“

ПП „Има такъв народ“

Парламентарни избори Преди 44 минути

Партия „Има такъв народ“

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Северна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 1 час

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Общоприето е, че спазването на балансирана диета е едно от най-добрите неща, които можем да направим за здравето си

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

