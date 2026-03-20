България

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

20 март 2026, 12:29
П ървият нов електрически влак „Шкода“ у нас беше представен на Централна гара София от служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. 

Източник: NOVA

В събитието участваха посланикът на Чешката република у нас Мирослав Томан, главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни и Олеся Лачи, продажбен директор за „Шкода България".

Министър Исмаилов подчерта, че

представянето на новите електрически влакове е важна стъпка в модернизацията на железопътния транспорт в България и част от усилията за обновяване на подвижния състав и изграждане на съвременна, надеждна и устойчива железопътна система.

По думите му българските железници имат ключова роля за свързаността между регионите, икономическото развитие на страната и осигуряването на достъпна мобилност за гражданите.

Министърът посочи, че новите влакове отговарят на съвременните европейски стандарти за ефективност, безопасност, скорост и комфорт. Те разполагат с 333 седящи места, развиват скорост до 160 км/ч и са предназначени основно за крайградски превози.

Композициите предлагат модерни удобства за пътниците, сред които информационни системи, безжичен интернет, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение, както и условия за хора с намалена подвижност, включително места за велосипеди и детски колички.

Първите два влака са пристигнали в страната в началото на март, като доставките ще продължат поетапно през следващите месеци. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии.

Служебният министър изрази очакване процесът по въвеждането им да бъде ускорен, така че още това лято пътниците да могат да ги ползват.

Посланикът на Чешката република у нас Мирослав Томан отбеляза, че

пристигането на първите два влака от завода на „Шкода“ в Чехия представлява важен етап в съвместния проект между двете страни. Той изрази благодарност към Министерството на транспорта и съобщенията за доверието към чешките инженери и за сътрудничеството по реализацията на проекта, както и към ръководството и служителите на „Шкода Груп“ за изпълнението на поетите ангажименти.

По думите му договорът предвижда чешката компания да отговаря за поддръжката и ремонта на влаковете за период от 15 години, както и за обучението на машинисти и технически персонал, което е показател за дългосрочния ангажимент и доверието към производителя.

Томан подчерта, че с доверието идва и отговорност – не само към институциите, но и към българските пътници, които ще използват влаковете в ежедневието си, като изрази очакване новите композиции да бъдат добре приети и да се използват дълги години.

Той допълни, че първите два влака са пристигнали в страната, като доставките ще продължат поетапно през следващите месеци. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии.

Източник: NOVA

Главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни подчерта, че

новият влак е символ на сътрудничеството между България и Чехия и резултат от интензивна работа по проекта в рамките на около 14 месеца. Той отбеляза, че влаковете са базирани на платформа, използвана от милиони пътници в различни европейски държави, и изрази удовлетворение, че тази технология вече ще бъде част от българската железопътна система.

Източник: БТА, Женя Илчева    
влак шкода
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

