Украйна отблъсна масирана атака, свали 148 руски дрона

Атаката беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана

21 март 2026, 13:46
С илите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 148 от 154-те безпилотни летателни апарата, пуснати от руските войски срещу Украйна тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на украинските военновъздушни сили.

От 18:00 часа (и българско време) вчера руските сили започнаха атаки. Използвани бяха 154 ударни дрона. По предварителни данни, към 08:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 148 дрона.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

Украинските ВВС са свалили 9 руски дрона и 3 ракети

Украинските сили за отбрана разполагат с комплексна и многослойна структура, съчетаваща въздушни, противовъздушни, електронни и мобилни огневи способности за ефективна защита на националния суверенитет и териториална цялост. Тези компоненти играят решаваща роля в съвременната война, адаптирайки се постоянно към променящите се заплахи.

  • Авиация

Въздушните сили на Украйна са основният авиационен компонент, наследен предимно от съветската епоха, но претърпяващ значителни усилия за модернизация. Те включват изтребители (МиГ-29, Су-27), щурмови самолети (Су-25), бомбардировачи (Су-24М) и разузнавателни самолети, както и различни видове вертолети. Основната им роля е да осигуряват превъзходство във въздуха, близка въздушна поддръжка на сухопътните сили, въздушно разузнаване и логистични операции. Въпреки предизвикателствата, украинската авиация демонстрира забележителна устойчивост и адаптивност, използвайки ограничен ресурс за максимизиране на бойната ефективност. Плановете за бъдещето включват интеграция на модерни западни изтребители като F-16, които ще увеличат значително способностите ѝ.

  • Противовъздушни ракетни части

Наземната противовъздушна отбрана е ключов елемент в защитата на украинското небе. Тя се състои от зенитни ракетни войски, които използват широк спектър от системи. Традиционно разчитайки на съветски системи като С-300, Бук-М1 и Тор-М1, Украйна значително разшири своите способности с интегрирането на модерни западни образци. Сред тях са NASAMS, IRIS-T SLM, Patriot и SAMP/T, които формират многопластова противовъздушна отбрана. Тези системи са разположени стратегически за защита на големи градове, критична инфраструктура и военни обекти от самолети, крилати ракети и балистични ракети, осигурявайки както точкова, така и зонална защита.

  • Системи за електронна война (СЕВ)

Способностите за електронна война са от съществено значение в съвременния конфликт. Украинските сили използват СЕВ както за отбранителни, така и за настъпателни цели. Те включват системи за заглушаване на вражески комуникации, радарни системи и GPS сигнали, както и системи за радиоелектронно разузнаване (РЕР) за събиране на информация за противника. Чрез използването на СЕВ се цели дезориентиране на противниковите сили, нарушаване на командването и контрола им, защита на собствените войски от управляеми оръжия и подобряване на ситуационната осведоменост. Постоянното развитие и адаптация на тези системи са критични за противодействие на бързо развиващите се електронни заплахи.

  • Мобилни огневи групи

Като отговор на масираното използване на дронове и крилати ракети с малък обсег, Украйна разви мобилни огневи групи. Тези групи представляват малки, гъвкави подразделения, често разположени на леки превозни средства, оборудвани с преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) като Piorun, Stinger и Игла, тежки картечници и малокалибрени зенитни оръдия (напр. ЗУ-23-2). Обикновено разполагат и с термовизионни прицели, прибори за нощно виждане и прожектори за откриване на цели през нощта. Тяхната висока мобилност им позволява бързо да се преместват и да ангажират нисколетящи въздушни цели, допълвайки стационарната ПВО. Тези групи са доказали изключителната си ефективност в борбата срещу дронове камикадзе и нисколетящи крилати ракети, особено в градски и извънградски райони.

Всички тези компоненти работят в синергия, формирайки жизненоважна, многопластова отбранителна система, способна да посрещне широк спектър от съвременни военни предизвикателства и да осигури защита за Украйна и нейния народ.

 

Източник: БТА, Елена Инджева    
Противовъздушна отбрана Украйна Руски атаки Безпилотни летателни апарати Свалени дронове Въздушна атака Война Украински сили Електронна война Отбрана
МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 19 минути

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Кац: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Свят Преди 28 минути

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Пари Преди 2 часа

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Свят Преди 3 часа

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Битката за депутатски банки - жените остават на заден план

Жените кандидати за депутати на вота на 19 април са с 62 повече спрямо изборите през октомври 2024 г.

Парламентарни избори Преди 3 часа

Съотношението обаче остава в полза на мъжете

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

Парламентарни избори Преди 3 часа

Може ли избирателят да гласува в населено място, където няма адресна регистрация, но живее там?

Може ли да се гласува с пълномощно?

Може ли да се гласува с пълномощно?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Вижте повече по темата в следващите редове

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Свят Преди 3 часа

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Туитовете му струваха милиони - вердиктът срещу Мъск е окончателен

Съд в Сан Франциско: Илон Мъск е подвел инвеститори при сделката за Twitter

Свят Преди 4 часа

Съдиите излязоха с окончателно решение срещу технологичния милиардер

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Свят Преди 4 часа

Бомбардировачи и техника са разположени на острова, който играе ключова роля в американските операции от Афганистан до Ирак

Принудителна евакуация на деца в Славянск

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Свят Преди 5 часа

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

Списъкът на страните, които се готвят да пазят Ормузкия проток, расте

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Държавите ще предприемат стъпки за стабилизиране на енергийните пазари и подпомагане на най-засегнатите.

Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

България Преди 6 часа

Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси

САЩ "отключиха" иранския петрол за ограничено време

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Свят Преди 7 часа

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

Свят Преди 7 часа

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

От мрежата

