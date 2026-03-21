Украйна отблъсна масирана атака, свали 148 руски дрона

От 18:00 часа (и българско време) вчера руските сили започнаха атаки. Използвани бяха 154 ударни дрона. По предварителни данни, към 08:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 148 дрона.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

Украинските сили за отбрана разполагат с комплексна и многослойна структура, съчетаваща въздушни, противовъздушни, електронни и мобилни огневи способности за ефективна защита на националния суверенитет и териториална цялост. Тези компоненти играят решаваща роля в съвременната война, адаптирайки се постоянно към променящите се заплахи.

Авиация

Въздушните сили на Украйна са основният авиационен компонент, наследен предимно от съветската епоха, но претърпяващ значителни усилия за модернизация. Те включват изтребители (МиГ-29, Су-27), щурмови самолети (Су-25), бомбардировачи (Су-24М) и разузнавателни самолети, както и различни видове вертолети. Основната им роля е да осигуряват превъзходство във въздуха, близка въздушна поддръжка на сухопътните сили, въздушно разузнаване и логистични операции. Въпреки предизвикателствата, украинската авиация демонстрира забележителна устойчивост и адаптивност, използвайки ограничен ресурс за максимизиране на бойната ефективност. Плановете за бъдещето включват интеграция на модерни западни изтребители като F-16, които ще увеличат значително способностите ѝ.

Противовъздушни ракетни части

Наземната противовъздушна отбрана е ключов елемент в защитата на украинското небе. Тя се състои от зенитни ракетни войски, които използват широк спектър от системи. Традиционно разчитайки на съветски системи като С-300, Бук-М1 и Тор-М1, Украйна значително разшири своите способности с интегрирането на модерни западни образци. Сред тях са NASAMS, IRIS-T SLM, Patriot и SAMP/T, които формират многопластова противовъздушна отбрана. Тези системи са разположени стратегически за защита на големи градове, критична инфраструктура и военни обекти от самолети, крилати ракети и балистични ракети, осигурявайки както точкова, така и зонална защита.

Системи за електронна война (СЕВ)

Способностите за електронна война са от съществено значение в съвременния конфликт. Украинските сили използват СЕВ както за отбранителни, така и за настъпателни цели. Те включват системи за заглушаване на вражески комуникации, радарни системи и GPS сигнали, както и системи за радиоелектронно разузнаване (РЕР) за събиране на информация за противника. Чрез използването на СЕВ се цели дезориентиране на противниковите сили, нарушаване на командването и контрола им, защита на собствените войски от управляеми оръжия и подобряване на ситуационната осведоменост. Постоянното развитие и адаптация на тези системи са критични за противодействие на бързо развиващите се електронни заплахи.

Мобилни огневи групи

Като отговор на масираното използване на дронове и крилати ракети с малък обсег, Украйна разви мобилни огневи групи. Тези групи представляват малки, гъвкави подразделения, често разположени на леки превозни средства, оборудвани с преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) като Piorun, Stinger и Игла, тежки картечници и малокалибрени зенитни оръдия (напр. ЗУ-23-2). Обикновено разполагат и с термовизионни прицели, прибори за нощно виждане и прожектори за откриване на цели през нощта. Тяхната висока мобилност им позволява бързо да се преместват и да ангажират нисколетящи въздушни цели, допълвайки стационарната ПВО. Тези групи са доказали изключителната си ефективност в борбата срещу дронове камикадзе и нисколетящи крилати ракети, особено в градски и извънградски райони.

Всички тези компоненти работят в синергия, формирайки жизненоважна, многопластова отбранителна система, способна да посрещне широк спектър от съвременни военни предизвикателства и да осигури защита за Украйна и нейния народ.