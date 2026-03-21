Украйна отблъсна масирана атака, свали 148 руски дрона

С илите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 148 от 154-те безпилотни летателни апарата, пуснати от руските войски срещу Украйна тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на украинските военновъздушни сили.
От 18:00 часа (и българско време) вчера руските сили започнаха атаки. Използвани бяха 154 ударни дрона. По предварителни данни, към 08:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 148 дрона.
Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.
Украинските сили за отбрана разполагат с комплексна и многослойна структура, съчетаваща въздушни, противовъздушни, електронни и мобилни огневи способности за ефективна защита на националния суверенитет и териториална цялост. Тези компоненти играят решаваща роля в съвременната война, адаптирайки се постоянно към променящите се заплахи.
- Авиация
Въздушните сили на Украйна са основният авиационен компонент, наследен предимно от съветската епоха, но претърпяващ значителни усилия за модернизация. Те включват изтребители (МиГ-29, Су-27), щурмови самолети (Су-25), бомбардировачи (Су-24М) и разузнавателни самолети, както и различни видове вертолети. Основната им роля е да осигуряват превъзходство във въздуха, близка въздушна поддръжка на сухопътните сили, въздушно разузнаване и логистични операции. Въпреки предизвикателствата, украинската авиация демонстрира забележителна устойчивост и адаптивност, използвайки ограничен ресурс за максимизиране на бойната ефективност. Плановете за бъдещето включват интеграция на модерни западни изтребители като F-16, които ще увеличат значително способностите ѝ.
- Противовъздушни ракетни части
Наземната противовъздушна отбрана е ключов елемент в защитата на украинското небе. Тя се състои от зенитни ракетни войски, които използват широк спектър от системи. Традиционно разчитайки на съветски системи като С-300, Бук-М1 и Тор-М1, Украйна значително разшири своите способности с интегрирането на модерни западни образци. Сред тях са NASAMS, IRIS-T SLM, Patriot и SAMP/T, които формират многопластова противовъздушна отбрана. Тези системи са разположени стратегически за защита на големи градове, критична инфраструктура и военни обекти от самолети, крилати ракети и балистични ракети, осигурявайки както точкова, така и зонална защита.
- Системи за електронна война (СЕВ)
Способностите за електронна война са от съществено значение в съвременния конфликт. Украинските сили използват СЕВ както за отбранителни, така и за настъпателни цели. Те включват системи за заглушаване на вражески комуникации, радарни системи и GPS сигнали, както и системи за радиоелектронно разузнаване (РЕР) за събиране на информация за противника. Чрез използването на СЕВ се цели дезориентиране на противниковите сили, нарушаване на командването и контрола им, защита на собствените войски от управляеми оръжия и подобряване на ситуационната осведоменост. Постоянното развитие и адаптация на тези системи са критични за противодействие на бързо развиващите се електронни заплахи.
- Мобилни огневи групи
Като отговор на масираното използване на дронове и крилати ракети с малък обсег, Украйна разви мобилни огневи групи. Тези групи представляват малки, гъвкави подразделения, често разположени на леки превозни средства, оборудвани с преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) като Piorun, Stinger и Игла, тежки картечници и малокалибрени зенитни оръдия (напр. ЗУ-23-2). Обикновено разполагат и с термовизионни прицели, прибори за нощно виждане и прожектори за откриване на цели през нощта. Тяхната висока мобилност им позволява бързо да се преместват и да ангажират нисколетящи въздушни цели, допълвайки стационарната ПВО. Тези групи са доказали изключителната си ефективност в борбата срещу дронове камикадзе и нисколетящи крилати ракети, особено в градски и извънградски райони.
Всички тези компоненти работят в синергия, формирайки жизненоважна, многопластова отбранителна система, способна да посрещне широк спектър от съвременни военни предизвикателства и да осигури защита за Украйна и нейния народ.