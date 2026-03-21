П резидентът Доналд Тръмп каза, че САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в Трут Сошъл.
"Много сме близо до постигането на целите си, така че обмисляме постепенно ограничаване на мащабните ни военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим в Иран", написа той.
Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой
По-нататък Тръмп спомена конкретно кои са тези цели, а те са "отслабване на ракетния потенциал на Иран, унищожаване на основите на иранската отбранителна промишленост, унищожаване на техните военноморски и военновъздушни сили и непозволяване на Иран дори да се доближи до сдобиване с ядрен потенциал", плюс защита на близкоизточните съюзници на САЩ.
Read more: https://t.co/hCn0hReqNc#USIran #Trump #NATO #MiddleEast #GlobalPolitics
Тръмп изрично спомена "Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други".