САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

21 март 2026, 07:51
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция
Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение
„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение
Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия
Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

П резидентът Доналд Тръмп каза, че САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в Трут Сошъл.

"Много сме близо до постигането на целите си, така че обмисляме постепенно ограничаване на мащабните ни военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим в Иран", написа той.

Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой

По-нататък Тръмп спомена конкретно кои са тези цели, а те са "отслабване на ракетния потенциал на Иран, унищожаване на основите на иранската отбранителна промишленост, унищожаване на техните военноморски и военновъздушни сили и непозволяване на Иран дори да се доближи до сдобиване с ядрен потенциал", плюс защита на близкоизточните съюзници на САЩ.

Тръмп изрично спомена "Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други".

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
