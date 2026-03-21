Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел базата Диего Гарсия

В еликобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, след като Техеран изстреля ракети по британско-американската база на остров Диего Гарсия в Индийския океан, предаде Асошиейтед прес.

Британските власти не предоставиха повече подробности за атаката, която е била неуспешна. Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран.

Британското министерство на отбраната заяви днес, че нападенията на Иран в региона и блокирането на Ормузкия проток са заплаха за интересите на Великобритания и нейните съюзници.

Великобритания не участва в американско-израелската военна операция срещу Иран, но позволи на американски бомбардировачи да използват базите ѝ, за да атакуват ирански ракетни установки.

Британското правителство разреши вчера достъпа на американските бомбардировачи и до базата на остров Диего Гарсия за нанасянето на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.