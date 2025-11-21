Борисов: Протестите са, за да не се приеме бюджет в евро

Т ова, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП и ДБ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента във връзка с провелия се снощи протест в „триъгълника на властта“ заради параметрите на държавния бюджет за 2026 г.

„Тези протести са за това – да не се приеме бюджет в евро“, смята Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че не знае какво са казали лидерите на ПП-ДБ по време на протеста, но отбеляза, че това са хората, които го арестуваха – Кирил Петков, Асен Василев.

„Само администрацията на Столичната община е хиляда души“, изтъкна той.

По отношение на протестиращите граждани, Борисов заяви, че „най-хубавото нещо е да се протестира“.

По думите му целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме първият бюджет в евро.

„И аз съм недоволен, и съм съгласен от това, което бизнесменът Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е! Според мен трябва да променим избирателния закон така, че да дава привилегии на всички, които са лежали в арестите – и от тях, и от нас, и да имаме бонус по 10, 15, 20 депутати“, каза още Борисов.