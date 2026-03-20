Свят

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Ивет Купър заяви, че е предупредила иранския си колега Абас Арагчи

20 март 2026, 22:59
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Източник: EPA/БГНЕС

Л ондон потвърди, че САЩ са упълномощени да използват британски военни бази за извършване на удари по ирански ракетни обекти, насочени към корабоплаването през Ормузкия проток, предава "Ал-Джазира".

Лондон: САЩ не са искали да използват базите ни за противоракетна отбрана

Британските министри са се срещнали днес и са "потвърдили, че споразумението САЩ да използват британски бази в колективната самозащита на региона включва отбранителни операции за обезвреждане на ракетните обекти и капацитета, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток".

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

По-рано британският външен министър Ивет Купър заяви, че е предупредила иранския си колега Абас Арагчи "да не атакува директно британски бази, територия или интереси“, след като иранското външно министерство обяви, че използването на британски военни бази от САЩ за атаки би се равнявало на "съучастие в агресията".

Източник: Al Jazeera    
Израел Иран война САЩ Великобритания
Последвайте ни
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 4 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 4 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 4 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Свят Преди 1 час

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Свят Преди 1 час

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

България Преди 4 часа

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Израел ликвидира още ирански лидери

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 4 часа

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Свят Преди 4 часа

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Свят Преди 5 часа

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 6 часа

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Петър Антонов

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

България Преди 6 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

България Преди 6 часа

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Любопитно Преди 7 часа

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Чък Норис

Почина Чък Норис

Свят Преди 7 часа

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Любопитно Преди 7 часа

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Снимката е илюстративна

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Свят Преди 8 часа

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Свят Преди 8 часа

Мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите

България получи зелена светлина за ОИСР

България получи зелена светлина за ОИСР

България Преди 8 часа

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

България Преди 8 часа

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1%

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Известният DJ Марти G е претърпял инсулт

Edna.bg

Нови разкрития: Какво стои зад разрива между Кейт Мидълтън и Меган Маркъл

Edna.bg

НА ЖИВО: Борнемут 2:2 Манчестър Юнайтед, голово шоу на Виталити

Gong.bg

Ботев Пловдив излъга Славия с късен гол в Овча купел

Gong.bg

Правителството публикува параметрите за отпускане на помощ за горивата

Nova.bg

Как скокът на цената на газа ще се отрази на сметките за парно и на производството

Nova.bg