Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Л ондон потвърди, че САЩ са упълномощени да използват британски военни бази за извършване на удари по ирански ракетни обекти, насочени към корабоплаването през Ормузкия проток, предава "Ал-Джазира".

Лондон: САЩ не са искали да използват базите ни за противоракетна отбрана

Британските министри са се срещнали днес и са "потвърдили, че споразумението САЩ да използват британски бази в колективната самозащита на региона включва отбранителни операции за обезвреждане на ракетните обекти и капацитета, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток".

По-рано британският външен министър Ивет Купър заяви, че е предупредила иранския си колега Абас Арагчи "да не атакува директно британски бази, територия или интереси“, след като иранското външно министерство обяви, че използването на британски военни бази от САЩ за атаки би се равнявало на "съучастие в агресията".