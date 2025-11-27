България

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ

27 ноември 2025, 10:02
К азах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

"Колко пъти пред вас казах, че този бюджет не ми харесва? След малко премиерът и домсъветът, както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил", каза Борисов и обясни, че сутринта е събрал домсъвета (Съвет за съвместно управление - бел. ред. ), подкрепящите партии, премиера Росен Желязков и финансовия министър Теменужка Петкова като мандатоносител.

"За разлика от други хора, аз, дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията има логика и разум. Десетилетия наред съм работил винаги в диалог с тристранката, каза още Борисов. Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", добави лидерът на ГЕРБ. 

"Това няма никакво значение, бюджетът е с 3% дефицит, както иска Европейската комисия, така че няма никакъв проблем", отговори Борисов на въпрос ще влезем ли в еврозоната без приет бюджет.

"Много хубаво", каза Борисов относно вчерашния протест в центъра на София, а на въпрос дали се страхува заяви: "От Черепа ли да се страхувам, от кои хора?". "Когато има Шампионска лига и играе "Реал" Мадрид, да отида на протест...", каза още Бойко Борисов.

Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ. 

В сряда Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина. 

На 25 ноември Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС.

Източник: Йоана Христова, Николай Трифонов, БТА    
Борисов бюджет НС
