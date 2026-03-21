Парламентарни избори

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

Може ли избирателят да гласува в населено място, където няма адресна регистрация, но живее там?

21 март 2026, 11:15
И збирателите, които живеят в населено място, различно от постоянния си адрес, не могат автоматично да гласуват там. Правото на глас се упражнява само по постоянния адрес, който е вписан в личната карта на избирателя, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

  • Гласуване по настоящ адрес

Законът позволява гласуване по настоящ адрес, но само ако:

  1. настоящият адрес е регистриран в общината,
  2. избирателят е подал заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Това важи за граждани, които временно живеят на друго място, различно от постоянния им адрес, и желаят да гласуват там.

  • Ограничения

Не е възможно гласуване в населено място, където избирателят няма нито постоянен, нито регистриран настоящ адрес, дори ако физически живее там.

Това правило гарантира, че изборният процес остава регламентиран и прозрачен, като предотвратява потенциални злоупотреби и двойно гласуване.

  • Какво трябва да направят гражданите
  1. Проверете своя постоянен и настоящ адрес в избирателните списъци.
  2. Подайте заявление за гласуване по настоящ адрес в срок, ако няма да бъдете на постоянния си адрес на 19 април.
  3. На изборния ден гласувайте лично в секцията, съответстваща на вашия регистриран адрес.
Източник: ЦИК    
Гласуване Постоянен адрес Настоящ адрес Избиратели ЦИК Заявление за гласуване Избори 2026 Изборен процес Ограничения Двойно гласуване
