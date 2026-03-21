ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

И збирателите, които живеят в населено място, различно от постоянния си адрес, не могат автоматично да гласуват там. Правото на глас се упражнява само по постоянния адрес, който е вписан в личната карта на избирателя, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Гласуване по настоящ адрес

Законът позволява гласуване по настоящ адрес, но само ако:

настоящият адрес е регистриран в общината, избирателят е подал заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Това важи за граждани, които временно живеят на друго място, различно от постоянния им адрес, и желаят да гласуват там.

Ограничения

Не е възможно гласуване в населено място, където избирателят няма нито постоянен, нито регистриран настоящ адрес, дори ако физически живее там.

Това правило гарантира, че изборният процес остава регламентиран и прозрачен, като предотвратява потенциални злоупотреби и двойно гласуване.

Какво трябва да направят гражданите