Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси

21 март 2026, 08:28
Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда
Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени
Представиха първия нов влак

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още
Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари
Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР
Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой
Пожар в автокъща в Хасково унищожи 4 автомобила и повреди около 50

Пожар в автокъща в Хасково унищожи 4 автомобила и повреди около 50
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Н аближава един от най-светлите християнски празници и домакините все по-често поглеждат към традиционното меню и цените на продуктите. Затова и NOVA се запита дали тази година Великденската трапеза ще ни излезе по-скъпо, а Румяна Попова тръгна да проверява в магазинната мрежа и по пазарите. 

Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното произвоство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.

И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Ексклузивно

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Преди 16 часа
Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам
Ексклузивно

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Преди 16 часа
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Ексклузивно

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Преди 9 часа
Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна
Ексклузивно

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Преди 11 часа
<p>Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток</p>

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 10 минути

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

<p>САЩ &quot;отключиха&quot; иранския петрол за ограничено време</p>

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Свят Преди 59 минути

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Любопитно Преди 1 час

Между 1949 и 1958 г. обсерваторията Маунт Паломар провежда първото по рода си проучване на небето на обсерваторията Паломар

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Технологии Преди 1 час

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

Вижте какво се е случило на този ден в историята

21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Любопитно Преди 1 час

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС

Свят Преди 10 часа

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Свят Преди 10 часа

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Свят Преди 11 часа

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Свят Преди 12 часа

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

България Преди 13 часа

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Израел ликвидира още ирански лидери

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 13 часа

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Свят Преди 14 часа

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Свят Преди 14 часа

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 15 часа

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Петър Антонов

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

България Преди 15 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

България Преди 16 часа

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 март, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 март, събота

Edna.bg

Контузия вади Алисон от мачовете на Бразилия и Ливърпул

Gong.bg

Звезда на ЦСКА 1948 излиза срещу Лионел Меси

Gong.bg

Облаци и дъжд в началото на пролетта

Nova.bg

САЩ временно разрешиха продажбата на ирански петрол

Nova.bg