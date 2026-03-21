Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Н аближава един от най-светлите християнски празници и домакините все по-често поглеждат към традиционното меню и цените на продуктите. Затова и NOVA се запита дали тази година Великденската трапеза ще ни излезе по-скъпо, а Румяна Попова тръгна да проверява в магазинната мрежа и по пазарите.

Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното произвоство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

Засега заради мерките по Закона за въвеждане на еврото не са поскъпнали нито те, нито брашното, захарта и яйцата.

А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.

И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.