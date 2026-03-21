Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

Актът е връчен след проверка на МВР заради видеоклип с оставен без надзор пистолет в автомобил

21 март 2026, 12:32
Източник: БГНЕС

Д имитър Бербатов е бил извикан в Министерството на вътрешните работи, където му е връчен акт за неправилно съхранение на лично оръжие, съобщава главният секретар на МВР Георги Кандев в официалната си Facebook страница.

По информация от публикацията, проверката е разпоредена, след като в публичното пространство се е появил видеоклип, на който се вижда как Бербатов е оставил законно притежавания от него пистолет в автомобила си без надзор. Това действие представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Проверката е приключила в рамките на същата сутрин, като на Бербатов е наложена глоба в максималния размер, предвиден в действащото законодателство.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички", посочва Георги Кандев. Той допълва, че правилата важат за всички, като подчертава значението не само на санкциите, но и на осъзнаването и поправянето на допуснатите грешки.

Ето и цялата позиция на Георги Кандев, която публикуваме без редакторска намеса:

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.
Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си."

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Пари Преди 1 час

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Свят Преди 1 час

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Може ли да се гласува с пълномощно?

Може ли да се гласува с пълномощно?

Парламентарни избори Преди 2 часа

Вижте повече по темата в следващите редове

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Свят Преди 2 часа

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

<p>Принудителна евакуация на деца в Славянск</p>

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Свят Преди 4 часа

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

<p>Списъкът на страните, които се готвят да пазят Ормузкия проток, расте</p>

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Държавите ще предприемат стъпки за стабилизиране на енергийните пазари и подпомагане на най-засегнатите.

<p>Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток</p>

Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Външният министър Абас Арагчи заяви, че морският път остава достъпен за страни, които не участват в нападения срещу Иран

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

България Преди 5 часа

Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси

<p>САЩ &quot;отключиха&quot; иранския петрол за ограничено време</p>

Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

Свят Преди 5 часа

Разрешението обхваща само петрол, натоварен на танкери преди 20 март, и не позволява нови покупки

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

"Много сме близо до постигането на целите си", каза Доналд Тръмп

<p>&quot;Страхливци! Закъсняхте с реакцията&quot;: Тръмп бесен на Великобритания</p>

Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция

Свят Преди 5 часа

Американският президент настоя НАТО да изпрати военни кораби в Ормузкия проток

<p>САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ

Свят Преди 6 часа

Конфликтът се разширява с нови атаки срещу Израел, удари в Техеран и Ливан и нарастващо напрежение в Персийския залив

<p>Къде в автомобила се намира&nbsp;&bdquo;седалката на смъртта&ldquo;?</p>

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Свят Преди 6 часа

Когато ламарините започнат да се мачкат, сантиметрите разлика в позицията ви могат да означават разликата между живота и смъртта. Учените разкриват защо „седалката на смъртта“ оправдава името си и как едно просто преместване назад увеличава шансовете ви за оцеляване почти двойно

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Свят Преди 6 часа

Сегашната война на Тръмп дава възможност на Ким Чен Ун да анализира внимателно грешките, които САЩ допускат

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Мистерията на изчезващите светлини: Учени откриха шокираща връзка между НЛО и ядрените опити

Любопитно Преди 6 часа

Между 1949 и 1958 г. обсерваторията Маунт Паломар провежда първото по рода си проучване на небето на обсерваторията Паломар

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Технологии Преди 6 часа

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

