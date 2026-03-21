Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

Д имитър Бербатов е бил извикан в Министерството на вътрешните работи, където му е връчен акт за неправилно съхранение на лично оръжие, съобщава главният секретар на МВР Георги Кандев в официалната си Facebook страница.

По информация от публикацията, проверката е разпоредена, след като в публичното пространство се е появил видеоклип, на който се вижда как Бербатов е оставил законно притежавания от него пистолет в автомобила си без надзор. Това действие представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Проверката е приключила в рамките на същата сутрин, като на Бербатов е наложена глоба в максималния размер, предвиден в действащото законодателство.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички", посочва Георги Кандев. Той допълва, че правилата важат за всички, като подчертава значението не само на санкциите, но и на осъзнаването и поправянето на допуснатите грешки.

Ето и цялата позиция на Георги Кандев, която публикуваме без редакторска намеса:

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си."