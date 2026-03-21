Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол

С АЩ разрешиха временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери преди датата 20 март, съобщиха агенциите.

От съобщението на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) става ясно, че се разрешават "продажбата, доставката и разтоварването" нефт и нефтопродукти от Ислямската република, натоварени на танкери преди полунощ на 20 март. Тези операции ще могат да се извършват в продължение на месец – до 19 април.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт написа в публикация в Екс, че ведомството му издава "целево, краткосрочно разрешение за продажба на ирански петрол, който понастоящем е блокиран в открито море".

After hours: what u need to know:



1️⃣ The U.S. allows the sale of Iranian oil currently stranded at sea, with Bessent stating that approximately 140 million barrels could be made available quickly.



2️⃣ Brent crude futures gave up gains in electronic trading after U.S. President… pic.twitter.com/P9FV3L9ppa — MSX (@msxcom) March 21, 2026

"Това временно, краткосрочно разрешение е строго ограничено до петрола, който вече е напът, и не позволява нови покупки или производство", посочи Бесънт и добави, че Иран трудно ще може да се възползва от каквито и да било генерирани приходи, тъй като няма да има достъп до тях.

Министърът обвини Китай, че трупа "евтино" запаси от ирански петрол, и отбеляза, че "чрез временното отблокиране на тези съществуващи доставки за света САЩ бързо ще осигурят достъп на световните пазари до около 140 милиона барела, а това ще спомогне за преодоляване на последиците от временното нарушаване на доставките, предизвикано от Иран".

Цените на петрола не спират да се покачват заради фактическата блокада, наложена от Иран на Ормузкия проток заради конфликта в Близкия изток.

Протокът, който е важен морски път и е единственият излаз на Залива към световните океани, на практика е блокиран от Иран в отговор на израелско-американските бомбардировки над Ислямската република.

В отговор на повишението на цените на въглеводородите САЩ временно позволиха покупките и на руски нефт. И тук условието е суровината да е вече натоварена на танкер, а смисълът е на глобалните енергийни пазари да постъпи свеж петрол, който да облекчи проблема с липсващите заради войната и блокадата на Ормузкия проток доставки.

Бесънт още в четвъртък посочи, че Вашингтон обмисля да облекчи санкциите срещу Техеран, за да могат тези транзакции да се извършват. Техеран обаче снощи посочи, че не разполага с излишък на петрол в открито море.