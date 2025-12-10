Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Г-н Желязков, призовавам ви да предадете оставка, за да не карате площада да стигне до ексцесии, за да я получи. Съвсем мирно и съвсем честно.

С тези думи лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев се обърна от парламентарната трибуна към премиера Росен Желязков по време на дебата по вота не недоверие към кабинета.

Тази оставка е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ, в т.ч. от гледна точка на икономиката, категоричен е Василев. „Колегите, които искаха числа – надявам се да гледат от кабинет 222, да ви дам няколко числа как изглажда тази кражба на бъдеще от собствения ви преработен бюджет, който с вашия подпис влезе в Народното събрание", каза той и посочи, че през 2027 г. парите за наука ще паднат с над 40 млн., с 200 млн. ще паднат парите образование, парите за спорт и култура – с 60 млн.

По думите му това показва ясно приоритетите за това правителство. „Но знаете ли какво се вдига през 2027 г. – данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат, т.е. 2027 г. вашите намерения са да вдигнете данъците и осигуровките на българските граждани, да замразите парите за здравеопазване и да намалите парите за образование, за култура, за наука, за спорт и за изкуство", добави Василев.

Като припомни, че управляващите уверяваха, че проблемът със заплатите на младите лекари и медицинските сестри ще се реши до края на септември, за да може това да бъде взето това предвид, когато се формира бюджетът, Василев подчерта, че не е решен проблемът и днес медицинските сестри протестират. „И тях извадихте на площада. Аз съм сигурен, че вие това го знаете, аз съм сигурен, че вие това не го искате, и съм сигурен, че не е ваше решението 200 млн. да бъдат спестени точно от медицинските сестри, за да вържете новия бюджет – версия 2 на бюджета, и тук е същественият проблем на това правителство – че вие не може да вземете самостоятелно решение със собствената си воля", заяви той.

И продължи: „Имате министър на икономиката, който не може да си направи среща сам без да пита. Имате министър на енергетиката, който е позволил току-що да се купи земя до Козлодуй за 2500 лв. кв. м., и най-вероятно не го и знае, че се е случило. Имаме тук един заместник министър-председател в лицето на г-н Зафиров, който до края на юли щеше да е решил проблема за медицинските работници, обаче отиде в кабинет 222 и не му позволиха."

„Не ви позволяват да вземете решения, които са добри за българските граждани, затова трябва това правителство да си ходи, защото даже и да искате, вие не можете да вземете решения, които са добри за българските граждани", обърна се отново Василев към премиера Желязков.

Бившият финансов министър изтъкна и че страната ни ще загуби 400 млн. евро по ПВУ, защото „не може да се назначи от вас независимо ръководство на Комисията за противодействие на корупцията".

„Затова трябва да си ходите, г-н Желязков, и да си подадете оставката, защото нямате свободната воля да работите за доброто на българските граждани и българските фирми", категоричен е той.

Василев призова Желязков, ако има свободна воля, да стане и да каже, че няма да се вдигнат с над 40% заплатите в КОНПИ.

"Тази сутрин Бойко Борисов казал, че ще чакат до 1 януари, за да влезе България в еврозоната, и чак тогава да подадат оставка. Миналата година Борисов обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген. Влязохме. И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. Или казано по народному - и без петел ще съмне, така че да си подава това правителство оставката, никой в България не ги иска".

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.​

Той отговори на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от по-рано днес, че ще коментира протестите и исканията за оставка на правителството чак след 1 януари, когато България официално влезе в еврозоната. Искал първо българите да си изтеглят парите от банкомата в евро, съобщава "24 часа".

Снощните митинги, организирани от ДПС, Василев обясни: Те бяха под наслов "не на омразата" и събраха няколко хиляди души в страната, за да покажат, че правителството има поддръжници. "Разделението в момента е между такива, които крадат народа, и българските граждани, които казват: "Не искаме повече да ни крадат", коментира бившият финансов министър.