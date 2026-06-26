България

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Управляващите, синдикатите и работодателите сядат на масата за преговори, докато депутатите започват първото обсъждане на финансовата рамка на държавата

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 06:58
Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°

Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°
Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки

Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки
Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев
Министър Демерджиев: Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания

Министър Демерджиев: Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания
„Светъл полет, бели орлета“: Стадионът на „Славия“ потъна в цветя след трагедията на АМ „Тракия“

„Светъл полет, бели орлета“: Стадионът на „Славия“ потъна в цветя след трагедията на АМ „Тракия“
Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов

Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов
Отстраниха директора на НДК

Отстраниха директора на НДК
Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

П ървото обсъждане на проекта за държавен бюджет за 2026 г. влиза в дневния ред на парламента, а преди дебатите се очаква среща между представители на управляващото мнозинство, синдикатите и работодателските организации във Министерството на финансите.

Кабинетът залага на по-високи осигуровки и винетки в Бюджет 2026

Разговорите ще бъдат ключови за търсенето на подкрепа за финансовата рамка, която предвижда както мерки за ограничаване на дефицита, така и редица промени, които ще се отразят пряко на домакинствата и бизнеса.

Според разчетите на кабинета "Радев" до края на годината държавата ще похарчи повече средства, отколкото ще събере в бюджета. Заложеният дефицит достига 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е значително над референтната стойност от 3%, заложена в европейските фискални правила.

В същото време правителството прогнозира икономически растеж от 2,6% през 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да бъде 5,2%. Именно тези показатели ще бъдат сред основните теми в разговорите между държавата, бизнеса и синдикатите, които настояват за мерки за защита на доходите и конкурентоспособността на икономиката.

Проектобюджетът предвижда минималната работна заплата да остане без промяна. Тя запазва размера си от 620 евро, след като увеличението вече влезе в сила от 1 януари тази година.

Сред по-съществените промени е увеличението на максималния осигурителен доход до 2 300 евро. Предвижда се още служителите в държавната администрация да започнат сами да поемат дължимите от тях осигурителни вноски – промяна, която според управляващите цели да уеднакви режима с този в частния сектор.

Бюджетът включва и мерки за увеличаване на приходите чрез по-високи данъци и такси. От лятото се очаква винетките да поскъпнат с около 30%, което ще засегне милиони шофьори в страната. Планирано е и увеличение на акциза върху тютюневите изделия с приблизително 6% от 1 август, което ще доведе до ново поскъпване на цигарите.

  • Какво предстои

Днешното обсъждане е първата стъпка от приемането на държавния бюджет. След дебатите на първо четене депутатите ще могат да правят предложения между двете гласувания, преди финансовата рамка да бъде окончателно приета.

Очаква се именно темите за бюджетния дефицит, социалните разходи, осигурителната тежест и увеличението на цените на винетките и акцизите да предизвикат най-сериозните политически спорове в пленарната зала.

  • Защо бюджетът е толкова важен

Държавният бюджет определя какви средства ще бъдат насочени към здравеопазването, образованието, социалната политика, инфраструктурата и сигурността през следващата година. Той задава и рамката за държавните приходи, размера на дефицита и държавния дълг, както и политиката по отношение на доходите и осигурителната система.

Приемането му е сред най-важните решения на Народното събрание, тъй като определя финансовата политика на държавата и влияе пряко върху бизнеса, работещите и домакинствата.

Проектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, а още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това съобщи в четвъртък вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ.

По думите му заложеният бюджет отразява натрупаните през последните години финансови ангажименти. Донев обясни, че бюджетните дефицити в периода 2021–2023 г. са били повлияни и от неразплатени разходи, които са били прехвърляни за следващи години.

Според него и сега в държавната хазна продължават да се отразяват задължения, останали непогасени още от 2023 г.

Финансовият министър посочи още, че в бюджета за 2026 г. трябва да бъдат включени всички разходи, произтичащи от действието на удължителния закон. Той припомни, че кабинетът „Желязков“ е одобрил допълнителни разходи за около 690 млн. евро, а правителството „Гюров“ – за още около 460 млн. евро. Всички тези средства, по думите му, следва да намерят отражение в новата финансова рамка.

„Ако тези разходи не бяха направени, бюджетният дефицит от 5,7% щеше да бъде с повече от един процентен пункт по-нисък“, заяви Донев.

Той подчерта, че проектът за Бюджет 2026 не въвежда нови политики, а цели да осигури необходимото финансиране за вече приети ангажименти и действащи мерки.

Редактор: Василена Василева
държавен бюджет 2026 бюджетен дефицит финансова политика министерство на финансите минимална работна заплата осигурителен доход икономически растеж инфлация акцизи народно събрание
Последвайте ни

По темата

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Как Русия обеднява заради войната в Украйна

Как Русия обеднява заради войната в Украйна

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

26 юни: Началото на най-лудото и щастливо българско лято

26 юни: Началото на най-лудото и щастливо българско лято

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зеленски обяви нов 40-дневен план за натиск срещу Русия</p>

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия

Свят Преди 15 минути

Президентът на Украйна oбяви, че целта е да принуди Москва към прекратяване на войната, докато Киев продължава ударите по стратегически цели

<p>ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток</p>

ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака в Оманския залив

Свят Преди 45 минути

Международната морска организация временно прекрати операцията за извеждане на стотици плавателни съдове и хиляди моряци, докато бъдат потвърдени гаранциите за сигурност

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Любопитно Преди 1 час

Вместо екзотични деликатеси, съпругата на крал Чарлз III залага на скромна овесена каша с лъжица домашен мед от собствените ѝ кошери. Кардиолозите са във възторг от избора ѝ, но имат една важна забележка към начина, по който Камила приготвя сутрешното си меню

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Любопитно Преди 1 час

Добрият нощен сън е жизненоважен за здравето и правилното функциониране на тялото ни

Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна

Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна

Свят Преди 9 часа

Руската държавна библиотека твърди, че изданията са преместени в специално хранилище за научни и изследователски цели

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Свят Преди 10 часа

Най-малко 188 души загинаха, а над 1500 бяха ранени при най-мощното земетресение във Венецуела

Конго затегна мерките срещу ебола с 21-дневна карантина за пътуващи

Конго затегна мерките срещу ебола с 21-дневна карантина за пътуващи

България Преди 10 часа

Властите забраняват международни полети за хора, имали контакт със заразени или пребивавали в засегнати провинции

По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик

По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик

Свят Преди 10 часа

Аварията е станала между гара Ламбрате и Централната гара на Милано, а на място са изпратени пожарникари и полиция

<p>Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса</p>

Доналд Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса

България Преди 11 часа

"Никой от нас не се съмнява, че американското присъствие и сътрудничеството със САЩ служат на сигурността на Европа и на нашите страни", заяви полският премиер

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

България Преди 11 часа

Едната жертва е изхърчала на 4 метра височина след удара

<p>20-годишен прелетя на червено и помете три коли в Разград</p>

20-годишен мина на червено и предизвика катастрофа с три коли в Разград

България Преди 11 часа

63-годишен мъж е с фрактури в болница, а на виновния шофьор са взети проби за наркотици

Земетресение 7,2 удари Япония, десетки пострадаха и настъпи хаос

Земетресение 7,2 удари Япония, десетки пострадаха и настъпи хаос

Свят Преди 12 часа

Силният трус удари край префектура Ивате, а властите предупредиха за нови земетресения

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Свят Преди 12 часа

Лидерите обсъждат икономическо сътрудничество и европейски стратегически приоритети

<p>Поръчков побой срещу журналист - прокуратурата разследва сигнал</p>

Прокуратурата разследва сигнал за поръчков побой над журналист в България

България Преди 13 часа

Постъпил е сигнал за предложение срещу заплащане да бъде нападнат Димитър Стоянов

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Свят Преди 13 часа

Брюксел подобри рекорд от 1976 г., а страната е под предупреждение за опасни жеги

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Капитанът на кораба е съобщил, че няма пострадали и няма данни за замърсяване на околната среда

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 юни, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 26 юни, петък

Edna.bg

Ден 15: Най-бързият гол

Gong.bg

Турция си тръгва с победа от Мондиал 2026 след драма с 5 гола срещу САЩ

Gong.bg

„Страхувах се да мина през хола. Днес влизам във военни зони“: История за страх, смелост и втори шанс

Nova.bg

Първи горещ полъх на лятото

Nova.bg