Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

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В 16:00 ч. финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на Бюджет 2026, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Toва заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет в сряда.

Гълъб Донев коментира дали има предложение за замразяване на минималната работна заплата до 2028 г.

Премиерът отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет.

Той потвърди, че заложеният дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти.

„Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

По думите му обаче подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт.

„Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим и българските общини с разкопани улици и незавършени проекти“, заяви Радев.

Той беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите.

„Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите“, подчерта министър-председателят.

Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. „Ще има реално намаляване на възнагражденията и въвеждане на таван за ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове“, обяви той.

Според премиера ще бъде намален и броят на членовете на част от управителните и контролните органи, а там, където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети.

Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация.

„Питам всички, които днес настояват за тотално орязване на администрацията - сега ли установихте, че тя е прекалено голяма? Защото тя растеше именно по време на вашето управление“, заяви той.

„Масови уволнения и чистки без обоснован анализ няма да правим. Разчитаме на тази администрация именно да движи всички важни процеси в държавата и не искаме да губим административен капацитет“, подчерта Радев.

Според Радев най-сериозното предизвикателство пред държавата не е размерът на дефицита, а моделът на бюджетиране, наложен през последните години.

„Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремеж към рекорден ръст на разходите“, заяви министър-председателят.

По думите му е била водена политика на непрекъснато увеличаване на разходите без необходимата икономическа обосновка.

„Видяхме неудържим ръст на разходите и опити българите да бъдат направени по-богати чрез финансови гимнастики и стимулиране единствено на вътрешното потребление“, каза Радев.

Той разкритикува и практиката за повишаване на доходите без връзка с реалната производителност на икономиката.

„Имаше предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността, безразборно теглене на дългове за покриване на социални разходи и за откровен грабеж“, заяви премиерът.

Радев посочи като проблем и предварителното събиране на бъдещи приходи, както и поемането на финансови ангажименти без осигурено финансиране.

„Станахме свидетели на авансово изземване на данъци, дължими за следващи години, системна декапитализация на държавни дружества и поемане на неосигурени финансови ангажименти“, каза той.

Специално внимание премиерът обърна на финансирането на общински проекти и инфраструктурни програми, където според него са били натрупани сериозни финансови рискове. По думите му част от разходите са били отлагани и прехвърляни към следващи бюджетни периоди, което е създало допълнително напрежение върху публичните финанси.

Радев подчерта, че според него през последните години държавата не е предприела достатъчно мерки за насърчаване на икономическия растеж и инвестициите.

„Никакви усилия и реални мерки не бяха положени за стимулиране на българската икономика, за повишаване на производителността, за подобряване на инвестиционния климат и за привличане на инвестиции“, заяви той.

В същото време, по думите му, са били реализирани обществени поръчки със спорен обществен ефект.

„Наследяваме обществени поръчки със силно съмнителен обществен ефект и със сериозен корупционен привкус“, посочи министър-председателят.

Радев предупреди и за проблеми с финансовото обезпечаване на ключови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Наследяваме също и финансова неосигуреност по важни проекти от Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви премиерът, цитиран от NOVA.

Той посочи, че паралелно с бюджетната процедура по отделните министерства вече се работи по мерки, свързани с оптимизация на персонала, включително за служители, придобили право на пенсия.

Според Радев промените ще бъдат поетапни и внимателно планирани, без риск за нормалното функциониране на държавните институции.

„Това ще бъдат управляеми процеси, които ще се случват постепенно. Целта ни е да изградим ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги“, заяви той.

Във вторник се очерта разминаване между министър-председателя Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по въпроса за минималната работна заплата.

В медийни публикации разпространиха информация за указания на финансовото министерство към ведомствата за подготовката на Бюджет 2026. Според тях минималната работна заплата се предвижда да остане на сегашното си ниво от 620,20 евро за периода 2026 – 2028 г.

Попитан по темата, финансовият министър Гълъб Донев потвърди изпращането на указанията до първостепенните разпоредители с бюджета.

„Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджета, така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено“, заяви Донев.

На въпрос дали правителството действително планира замразяване на минималната работна заплата, той посочи, че предстоят преговори със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Няколко часа по-късно премиерът Румен Радев категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения.

„Минималната работна заплата няма да бъде замразявана“, заяви министър-председателят. По думите му през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определянето ѝ за следващата година.

„Така че не, няма да бъде замразявана“, подчерта Радев.

Той потвърди още, че формулата за определяне на минималната работна заплата ще бъде променена, като подробностите предстои да бъдат договорени със синдикатите и работодателските организации.