България

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

"Това ще дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози", заяви зам.-министърът на финансите

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 08:50
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"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

В Бюджет 2026 има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози. Това каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред NOVA.

Кабинетът залага на по-високи осигуровки и винетки в Бюджет 2026

„При дефицит 7,4 са възможни два подхода. Единият е за шокова консолидация - увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи, въпросът е каква е цената - тежки икономически и социални последици. Вторият - плавна стабилизация със структурни реформи. Дисбалансите не са постигнати последните няколко месеца, а са резултат от дългогодишни реформи, отлагани във времето, неоценени рискове“, допълни Петкова.

Зам.-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизация на публичната администрация.

„Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено. Подготвя се цялостен анализ на администрацията, в който се посочва къде се дублират функции, дали има възможност сливане на структури. Всички структурни реформи започват сега, но ефект ще има следващата година“, поясни тя.

Според нея заради удължителния закон са били приети промени.

„Всички разходи за ток, вода и консумативи се увеличават, а с това и тези за издръжка. Половината от тях вече за изразходвани. Може да се намали издръжката, но това означава държавните структури да не могат да функционират. Както приходните, така и разходните мерки в бюджета за тази година са с краткосрочен ефект. Те оказват влияние сега, останалите се разработват и ще бъдат включени в план-сметката за 2027 година“, подчерта Петкова.

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

Вдигането на максималния осигурителен доход след себе си носи и права, добави тя. Според тезата на зам.-министъра се обсъжда ограничение във вид на горен праг на възнагражденията и за допълнително материално стимулиране относно заплатите в администрацията.

„Средно се получава по 250-350 евро на тримесечие, като има изключения. Затова ще се ограничи индивидуалният таван“, отбеляза тя. 

Зам.-министърът уточни, че всеки работодател ще прецени индивидуално каква е необходимостта от съкращения и оптимизация на персонал.

„Сивият сектор е фискален резерв, държавата трябва да събере средствата от него. Усилията ни са насочени към намаляване на този вид икономика. През 2026 г. планираме усъвършенстваме на фискалния контрол върху високорисковите бързооборотни стоки - плодове, зеленчуци, мляко и месо. Втората мярка е дигитален контрол върху цялата верига на доставки на горива. Третата е за засилемн контрол върху електронната търговия“, обясни още тя.

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Вчера правителството представи проектобюджета за 2026 г., който предвижда приходи под 50 млрд. евро и разходи над 56 млрд. евро, при бюджетен дефицит от 7,4% от БВП. Основната цел е дефицитът да бъде намален до 5,7% през 2026 г. и под 3% до 2028 г., без да се намаляват доходите на гражданите.

За увеличаване на приходите се предвиждат по-висок максимален осигурителен доход, увеличение на винетните и тол таксите, по-високи акцизи върху цигарите и нови данъчни мерки в хaзaртния сектор. Държавните служители ще започнат поетапно да плащат лични осигуровки, като нетните им възнаграждения ще бъдат компенсирани. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, но се променя механизмът за определянето ѝ.

Бюджетът включва допълнителни средства за здравеопазване, образование, култура и общински инвестиции, а капиталовите разходи са планирани на 9,36 млрд. евро. Очакваният икономически растеж е 2,6%, инфлацията в края на годината – 5,2%, а максималният размер на новия държавен дълг може да достигне 10,1 млрд. евро.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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