Гълъб Донев за Бюджет 2026: Стотици милиони „висят“ от предишни правителства

П роектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, а още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира БНТ.

По думите му бюджетът е изготвен на принципите на реализма, предвидимостта, почтеността и прозрачността.

Донев заяви, че бюджетните дефицити, натрупани през периода 2021–2023 г., са резултат и от неразплатени разходи, прехвърляни към следващи години. По думите му сега в бюджета се отразяват редица задължения, останали неразплатени от 2023 г. насам.

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Той посочи, че в бюджета за 2026 г. трябва да бъдат включени всички ефекти от действието на удължителния закон. Финансовият министър припомни, че правителството „Желязков“ е приело допълнителни разходи за около 690 млн. евро, а правителството „Гюров“ – за около 460 млн. евро, които също следва да бъдат отчетени в новата финансова рамка.

Ако не бяха направени тези разходи, дефицитът от 5,7 процента можеше да бъде с над един процентен пункт по-нисък, каза Донев. Той подчерта, че в проекта не се предлагат нови политики, а се осигурява финансиране за вече приети ангажименти.

Министърът съобщи, че Министерството на финансите обсъжда възможността да поиска становище от Евростат относно начина на отчитане на неразплатени задължения, включително над 1 млрд. евро в Агенция „Пътна инфраструктура“ и над 1 млрд. евро по общински проекти, за които към момента няма осигурено финансиране. По думите му в бюджета за 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. евро за общинската инвестиционна програма, за да бъдат разплатени вече започнати и изпълнени проекти. Според него е било възможно бюджетът да е с под 3 процента дефицит, ако не бяха неосигуреното финансиране за общинските проекти и скритите разходи в Агенция „Пътна инфраструктура“, защото това са близо 2 процентанта.

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Финансовият министър отхвърли твърденията, че се предвижда замразяване на социалните плащания. Той посочи, че пенсиите ще продължат да се актуализират по швейцарското правило, а обхватът на семействата, които ще получават детски надбавки, ще бъде разширен. По отношение на минималната работна заплата Донев каза, че се подготвя механизъм за нейното определяне, който ще бъде приложен при изготвянето на бюджета за 2027 г.

Той заяви още, че през 2027 г. не се предвиждат увеличение на данъците или промени в данъчната система.

Предстои сериозна административна реформа, но ще я направим със задълбочен функционален анализ, за да можем да включим много повече дигитализация, изкуствен интелект, така че да хората да получават по-бързи и по-достъпни услуги, каза още министърът.