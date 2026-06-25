България

Гълъб Донев за Бюджет 2026: Стотици милиони „висят“ от предишни правителства

Бюджетът включва наследени задължения и вече приети разходи, каза той

25 юни 2026, 19:48
Гълъб Донев за Бюджет 2026: Стотици милиони „висят“ от предишни правителства
Източник: БГНЕС

П роектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, а още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира БНТ. 

По думите му бюджетът е изготвен на принципите на реализма, предвидимостта, почтеността и прозрачността.

Донев заяви, че бюджетните дефицити, натрупани през периода 2021–2023 г., са резултат и от неразплатени разходи, прехвърляни към следващи години. По думите му сега в бюджета се отразяват редица задължения, останали неразплатени от 2023 г. насам.

Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Той посочи, че в бюджета за 2026 г. трябва да бъдат включени всички ефекти от действието на удължителния закон. Финансовият министър припомни, че правителството „Желязков“ е приело допълнителни разходи за около 690 млн. евро, а правителството „Гюров“ – за около 460 млн. евро, които също следва да бъдат отчетени в новата финансова рамка. 

Ако не бяха направени тези разходи, дефицитът от 5,7 процента можеше да бъде с над един процентен пункт по-нисък, каза Донев. Той подчерта, че в проекта не се предлагат нови политики, а се осигурява финансиране за вече приети ангажименти.

Министърът съобщи, че Министерството на финансите обсъжда възможността да поиска становище от Евростат относно начина на отчитане на неразплатени задължения, включително над 1 млрд. евро в Агенция „Пътна инфраструктура“ и над 1 млрд. евро по общински проекти, за които към момента няма осигурено финансиране. По думите му в бюджета за 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. евро за общинската инвестиционна програма, за да бъдат разплатени вече започнати и изпълнени проекти. Според него е било възможно бюджетът да е с под 3 процента дефицит, ако не бяха неосигуреното финансиране за общинските проекти и скритите разходи в Агенция „Пътна инфраструктура“, защото това са близо 2 процентанта.

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет

Финансовият министър отхвърли твърденията, че се предвижда замразяване на социалните плащания. Той посочи, че пенсиите ще продължат да се актуализират по швейцарското правило, а обхватът на семействата, които ще получават детски надбавки, ще бъде разширен. По отношение на минималната работна заплата Донев каза, че се подготвя механизъм за нейното определяне, който ще бъде приложен при изготвянето на бюджета за 2027 г.

Той заяви още, че през 2027 г. не се предвиждат увеличение на данъците или промени в данъчната система. 

Предстои сериозна административна реформа, но ще я направим със задълбочен функционален анализ, за да можем да включим много повече дигитализация, изкуствен интелект, така че да хората да получават по-бързи и по-достъпни услуги, каза още министърът. 

Източник: БТА, Ивона Величкова    
държавен бюджет Гълъб Донев Министерство на финансите бюджетен дефицит финансова рамка Агенция Пътна инфраструктура социални плащания минимална работна заплата данъчна система административна реформа
Последвайте ни

По темата

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Доналд Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса

Доналд Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>20-годишен прелетя на червено и помете три коли в Разград</p>

20-годишен мина на червено и предизвика катастрофа с три коли в Разград

България Преди 40 минути

63-годишен мъж е с фрактури в болница, а на виновния шофьор са взети проби за наркотици

<p>Поръчков побой срещу журналист - прокуратурата разследва сигнал</p>

Прокуратурата разследва сигнал за поръчков побой над журналист в България

България Преди 2 часа

Постъпил е сигнал за предложение срещу заплащане да бъде нападнат Димитър Стоянов

Депутатите решиха: Директорът на НСлС вече няма да е заместник главен прокурор

Депутатите решиха: Директорът на НСлС вече няма да е заместник главен прокурор

България Преди 2 часа

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за съдебната власт и нови правила за избора на инспектората към ВСС

Оставиха в ареста мъжа, избутал друг мъж от Лъвов мост в София, което е довело до смъртта му

Оставиха в ареста мъжа, избутал друг мъж от Лъвов мост в София, което е довело до смъртта му

България Преди 3 часа

Според съда има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление

<p>Демерджиев: Невзоров спомена механизма, по който е давал показания</p>

Министър Демерджиев: Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания

България Преди 3 часа

Министърът допълни, че се работи активно по случая „Баба Алино“

Мъж държал съпругата си под ключ и я тормозел повече от година, настаниха го в психиатрия

Мъж държал съпругата си под ключ и я тормозел повече от година, настаниха го в психиатрия

България Преди 4 часа

Жената е заявила, че в продължение на повече от една година е била подложена на постоянен физически и психически тормоз, като е била и системно заключвана в семейното жилище

Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля

Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля

Любопитно Преди 4 часа

Зендая взриви червения килим в Париж, като облече уголемена винтидж тениска на Спайдър-мен, купена от eBay за едва 35 долара. В комбинация с обувки Louboutin, визията ѝ доказа, че истинският стил не изисква милиони и подпали нова модна вълна

Да помогнем на малката Вики да живее: Шумен се връща в 90-те за една благородна кауза

Да помогнем на малката Вики да живее: Шумен се връща в 90-те за една благородна кауза

България Преди 4 часа

С диагноза невробластом IV стадий Вики има нужда от незабавно лечение в чужбина, за да оцелее. Малкият герой има нужда от спешно лечение в чужбина, за да има шанс да живее

Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

България Преди 4 часа

На територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството

По следите на изгубеното куче

По следите на изгубеното куче

Любопитно Преди 4 часа

Сигурно всеки притежател на домашен любимец е преживял поне веднъж тревогата на голямото търсене. Но какво да правим, когато часовете се превърнат в дни, а дните - в седмици? Когато кучето ти е възрастен, глух лабрадор с болни стави, изгубен в планината?

<p>Смърт и паника във Венецуела: Мощни трусове сриват сгради, жертвите растат (ОБЗОР)</p>

Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Свят Преди 4 часа

Двойното земетресение с магнитуд 7,2 и 7,5 предизвика извънредно положение, срутвания в Каракас и международна мобилизация за помощ

Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда

Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда

Свят Преди 5 часа

Движението ще бъде спряно и в двете посоки в района на Пилея – Панорама заради строеж, а трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути

DARA става новото лице на България пред света

DARA става новото лице на България пред света

Любопитно Преди 5 часа

Победителката от „Евровизия 2026“ става част от мащабна рекламна кампания на Министерството на туризма. Звездата ще представи пред милиони хора по света красотата на България, емблематични места като Белоградчишките скали и родната си Варна

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Любопитно Преди 5 часа

На Седмицата на модата в Милано Ralph Lauren представи стилна мъжка колекция, съчетаваща класика и модерност, която привлече редица знаменитости, сред които Луис Хамилтън и Колман Доминго, превръщайки събитието в истински моден празник

<p>Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов (ОБЗОР)</p>

Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов

България Преди 5 часа

Формациите в парламента сравниха проекта с политиките от времето на Жан Виденов и разкритикуваха остро заложения дефицит от 5,7% като риск за финансовата стабилност

Отстраниха директора на НДК

Отстраниха директора на НДК

България Преди 5 часа

Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Калин Сърменов: „Дъщеря ми превзе Ню Йорк, а аз съм най-щастливият мъж сред пет жени“

Edna.bg

Кога жегата става опасна за домашните любимци?

Edna.bg

Байерн договори още един силен трансфер

Gong.bg

ФИФА връща Русия в международния футбол

Gong.bg

Кола помете скутер в насрещното край Враца, две деца загинаха

Nova.bg

Надзорният съвет на НОИ одобри план-сметката за 2026 г.

Nova.bg