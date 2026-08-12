България

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Според прокуратурата от записа се вижда, че агресията е била прекомерна и не е имало причина за нападението

Николай Киров Николай Киров

12 август 2026, 16:30
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С ъдът освободи от ареста двамата младежи, задържани за побоя над чужденци в Пловдив. Пълнолетният е пуснат срещу парична гаранция 700 евро, а непълнолетният ще бъде под надзора на Детска педагогическа стая, предава NOVA.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на двамата за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Пострадалите са двама граждани на Непал, които пребивават продължително в България, съобщи наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров.

За пълнолетния обвиняем законът предвижда наказание до една година лишаване от свобода или пробация, като за непълнолетния се прилагат специалните правила за намаляване на наказанието. От прокуратурата уточняват, че това е обвинението на този етап и разследването продължава.

Единия от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

Досъдебното производство е образувано на 10 август, след предварителна проверка на полицията. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия, сред които разпит на единия от пострадалите непалски граждани с участието на преводач. Полицията е провела и оперативно-издирвателни мероприятия, чрез които е установена самоличността на двамата обвиняеми.

Към делото е приобщен и мобилен телефон, в който е открит видеоклип с кадри от самия побой над двамата непалски граждани. Според прокуратурата от записа се вижда, че агресията е била прекомерна и не е имало причина за нападението.

Младежи от групата, винена за убийството на Георги Кузев, пребили чужденци и се снимали

Разследват се и версии за евентуални ксенофобски мотиви. По данни на прокуратурата съществуват оперативни версии за връзки на обвиняемите с организации от типа на скинхед движения, проповядващи омраза към хора заради расов или етнически произход. Към момента обаче обвинението остава за хулигански подбуди. Предстои да се прецени дали събраните доказателства не дават основание мотивът да бъде квалифициран като ксенофобски.

Прокурор Алендаров уточни, че има връзка на случая с разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузов на Младежкия хълм в Пловдив. На този етап няма данни, че някой от двамата обвиняеми по делото за побоя е участвал в самото престъпление. Установено е обаче, че непълнолетният обвиняем е присъствал в деня на убийството.

От прокуратурата подчертават, че не могат да дадат повече информация за присъствието му и евентуалната му роля, тъй като това е част от отделното разследване, водено от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Двамата пострадали непалски граждани работят във фабрика в населено място близо до Пловдив. Те пребивават продължително в България, като са в Пловдив от около пет-шест месеца.

Двамата обвиняеми са завършили 11-и клас. По данни на прокуратурата няма информация за предишни противообществени прояви или престъпления от тяхна страна. И двамата са с чисто съдебно минало.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
побой в Пловдив нападение над чужденци ксенофобия хулигански подбуди
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Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

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