Сивата икономика в България е 34,6% от БВП, Бюджет 2026 залага на е-фактуриране

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М ерките за ограничаване на сивата икономика бяха представени като част от проекта на Бюджет 2026, обяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от DarikNews.bg .

По думите ѝ сивата икономика в България се оценява на 34,6% от брутния вътрешен продукт (БВП).

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Според представено проучване секторите с най-голям дял на сивата икономика са туризмът, строителството, културата и развлеченията, земеделието, както и търговията на едро и дребно.

Като част от мерките за ограничаване на недекларираната икономическа дейност Министерството на финансите предлага въвеждане на задължително електронно фактуриране за всички местни доставки.

Предложенията ще бъдат включени в годишните промени на данъчните закони и се предвижда да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

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Според финансовото министерство целта е да се повиши събираемостта на приходите, да се ограничи укриването на обороти и да се намали делът на сивата икономика в страната.

Задължителното електронно фактуриране означава, че фактурите между фирмите ще се издават, изпращат и обработват в електронен формат чрез стандартизирани системи, вместо на хартиен носител или като обикновени PDF документи. Целта е да се осигури по-голяма проследимост на сделките, да се ограничи укриването на приходи и да се подобри събираемостта на данъците.