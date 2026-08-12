България

Верижна катастрофа с три коли на входа на Банско

По първоначална информация от полицията са пострадали две жени и един мъж

Николай Киров Николай Киров

12 август 2026, 17:16
Верижна катастрофа с три коли на входа на Банско
Източник: iStock

В ерижна катастрофа е станала този следобед на пътя на входа на Банско. Ударили са се три леки автомобила, предава БНР.

Тежка катастрофа до Банско, загинал и ранени

По първоначална информация от полицията са пострадали две жени и един мъж, но няма данни да са с тежки травми.

Движението в района е еднопосочно и се регулира от полицейските служители на място. Осигурен е обходен маршрут през Разлог- с. Баня - с. Елешншца- Гоце Делчев.

Катастрофа на входа на Банско, двама души са ранени

Това е втората катастрофа в района в рамките на няколко часа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
катастрофа Банско
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