Верижна катастрофа с три коли на входа на Банско

В ерижна катастрофа е станала този следобед на пътя на входа на Банско. Ударили са се три леки автомобила, предава БНР.

Тежка катастрофа до Банско, загинал и ранени

По първоначална информация от полицията са пострадали две жени и един мъж, но няма данни да са с тежки травми.

Движението в района е еднопосочно и се регулира от полицейските служители на място. Осигурен е обходен маршрут през Разлог- с. Баня - с. Елешншца- Гоце Делчев.

Катастрофа на входа на Банско, двама души са ранени

Това е втората катастрофа в района в рамките на няколко часа.