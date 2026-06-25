Закриват ли Комисията по досиетата? Мярката влиза в проекта за Бюджет 2026

З акриването на Комисията по досиетата е сред мерките, заложени в проекта на държавния бюджет за 2026 г., публикуван от Министерството на финансите.

Според документа до 15 септември 2026 г. един от заместник министър-председателите без портфейл трябва да подготви пакет от законодателни промени, с които да бъде прекратена дейността на Комисията по досиетата.

Предвижда се функциите, правомощията и архивът на институцията да бъдат прехвърлени към Държавна агенция „Архиви“. Така съхраняването, обработката и предоставянето на документите, свързани с бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ще бъдат концентрирани в държавния архивен фонд.

В мотивите към бюджетната рамка е посочено, че необходимите нормативни промени следва да бъдат изготвени и внесени през следващата година. Мярката е част от по-широк пакет административни и структурни реформи, които правителството планира да реализира в рамките на бюджетната политика за периода 2026 – 2028 г.

Каква е ролята на Комисията по досиетата

Комисията по досиетата беше създадена през 2007 г. със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Основната ѝ задача е да издирва, съхранява и огласява документи, свързани с дейността на комунистическите служби, както и да проверява лица, заемащи публични длъжности, за принадлежност към структурите на Държавна сигурност.

През годините комисията публикува хиляди решения, с които обявява принадлежността на политици, магистрати, дипломати, журналисти, представители на местната власт и други обществени фигури към бившите тайни служби.

Остра реакция от ДПС

Плановете за закриване на комисията предизвикаха остра реакция от ДПС, откъдето определиха подобна стъпка като опит за заличаване на историческата памет за периода на комунистическия режим в България.

От партията заявяват, че евентуалното прекратяване на дейността на институцията би лишило обществото от възможността да продължи да научава истината за механизмите на репресивната система, за дейността на Държавна сигурност и за хората, участвали в нея.

Според ДПС Комисията по досиетата има ключова роля за осветляването на факти, свързани с политическите репресии по време на комунистическия режим, лагерите за противници на властта, мрежата от сътрудници и доносници, както и с т.нар. възродителен процес.

„Опитът за закриване на Комисията по досиетата е опит за изтриване на паметта за едни от най-мрачните страници от българската история“, посочват от ДПС.

От формацията подчертават, че единствената гаранция срещу повторение на подобни практики е обществото да съхрани паметта за тях и да има достъп до историческите документи.

Призив за обществен дебат

От ДПС настояват въпросът за бъдещето на комисията да не бъде решаван без широко обществено обсъждане.

Според партията темата за архивите на Държавна сигурност има пряко отношение към историческата памет, прозрачността и общественото доверие в институциите.

„Пълната откритост и достъпът до архивите могат окончателно да затворят тази страница от българската история, докато всякакви опити за ограничаване на информацията рискуват да подкопаят доверието в институциите и да оставят съмнения, които тежат върху обществения живот десетилетия наред“, заявяват от ДПС, цитирани от NOVA.

Предстои да стане ясно дали предложението ще бъде запазено в окончателния вариант на Бюджет 2026 и каква подкрепа ще получи при обсъждането му в Народното събрание.