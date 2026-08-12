Задействаха BG-ALERT, хеликоптер помага за пожара край Камен връх

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П ожарът край село Камен връх, община Болярово, е частично локализиран. На място продължават действията по неговото ограничаване.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков координира действията на институциите и потърси съдействие от Министерството на отбраната и Министерството на енергетиката. Получена е необходимата помощ и подкрепа за работата на терен.

Хеликоптер продължава гасенето по въздух. На място работят 10 пожарни екипа. Очаква се да се включи и верижна техника от „Мини Марица-изток“.

Сигналът за огъня е постъпил днес в 13:35 часа. Горят сухи треви и храсти, като заради силния вятър пожарът се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистна гора в посока село Камен връх, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

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Между селата Денница и Камен връх е регистрирано силно задимяване, което създаваше риск за населението. Задимяване имаше и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана беше системата BG-ALERT, съобщиха от Областната администрация – Ямбол.

Хеликоптер AS 532 AL "Кугър" (Cougar) с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара. Хеликоптерът е излетял в 16:04 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи (МВР), които гасят на терен.

В гасенето участват дежурни екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол със специализирана техника. Насочени са и два противопожарни автомобила от съседни региони. В помощ на пожарникарите са и земеделски производители.

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Заради задимяването временно бе ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. Към момента няма данни за пострадали хора, посочиха от полицията.