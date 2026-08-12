Путин се ядоса, отправи заплахи и обвинения в "пиратство и грабеж"

Р усия ще отговаря със същите мерки на опитите на ЕС и Великобритания за задържане на търговски кораби, заяви руският президент Владимир Путин по време на заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот, предава ТАСС.

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"Властите на някои държави, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на корабите на нашите икономически оператори, при това мирни, а наскоро стигнаха дотам, че обмислят възможността за задържане на нашите кораби и продажба на отнетото от нас имущество. Разбира се, това не е нищо друго освен пиратство и грабеж. И ако това започне да се случва на практика, ще бъдем принудени да отговорим със същите мерки“, каза той, цитиран от "Фокус".

Путин подчерта, че Москва ще прави това във всички акватории, включително в Тихоокеанския регион, където конфликтният потенциал нараствал поради действията на Запада.

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"НАТО прониква тук, създават се нови военно-политически блокове, тук се разполагат и се планира разполагането на нови оръжейни системи, които създават заплахи и за нашата страна“, отбеляза той.