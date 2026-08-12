Свят

Путин се ядоса, отправи заплахи и обвинения в "пиратство и грабеж"

Путин подчерта, че Москва ще прави това във всички акватории

Николай Киров Николай Киров

12 август 2026, 15:56
Путин се ядоса, отправи заплахи и обвинения в "пиратство и грабеж"
Източник: EPA/БГНЕС

Р усия ще отговаря със същите мерки на опитите на ЕС и Великобритания за задържане на търговски кораби, заяви руският президент Владимир Путин по време на заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот, предава ТАСС.

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

"Властите на някои държави, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на корабите на нашите икономически оператори, при това мирни, а наскоро стигнаха дотам, че обмислят възможността за задържане на нашите кораби и продажба на отнетото от нас имущество. Разбира се, това не е нищо друго освен пиратство и грабеж. И ако това започне да се случва на практика, ще бъдем принудени да отговорим със същите мерки“, каза той, цитиран от "Фокус".

Путин подчерта, че Москва ще прави това във всички акватории, включително в Тихоокеанския регион, където конфликтният потенциал нараствал поради действията на Запада.

Русия готви твърд отговор срещу „западните пирати“

"НАТО прониква тук, създават се нови военно-политически блокове, тук се разполагат и се планира разполагането на нови оръжейни системи, които създават заплахи и за нашата страна“, отбеляза той.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 1 ден
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 1 ден
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 1 ден
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съкращават над 160 щата в две министерства

Съкращават над 160 щата в две министерства

България Преди 37 минути

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги

Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги

Любопитно Преди 1 час

<p>Отвориха първия &bdquo;Музей на глупостите&ldquo; и балканския абсурд</p>

Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна

Свят Преди 1 час

Ракията, самоиронията и прочутото „Йебига“ са сред основните теми на необичайната експозиция

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

Парите ни Преди 1 час

Още близо 1500 позиции са в процес на одобрение, а проектът предвижда подкрепа за най-малко 8520 млади хора

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

България Преди 2 часа

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Любопитно Преди 2 часа

Вижте дали сте сред късметлиите, кои зодии трябва да внимават и кои часове от вечерта крият астрологичен капан

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 2 часа

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа

<p>Дръжте се здраво! (Или всъщност няма нужда): НАСА успокои, че няма да политаме в 17:33 ч.</p>

НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Любопитно Преди 2 часа

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

България Преди 2 часа

Инфлуенсърът е обвинен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

България Преди 2 часа

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

България Преди 3 часа

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран дадоха съгласие да удължат 60-дневното споразумение, изтичащо на 17 август. Преговорите бяха блокирани заради разногласия около Ормузкия проток и последвалите взаимни военни удари в Близкия изток

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

България Преди 3 часа

Предвиждат се проверки за разходването на публичните средства и нови възможности за финансиране на общински проекти с европейски средства

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия

Вулканът Етна парализира Сицилия - летището в Катания е затворено

Свят Преди 3 часа

Хиляди пътници са засегнати, а въздушното пространство остава ограничено поне до 19:00 ч. българско време

Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

България Преди 3 часа

Подаден сигнал за поведението му е постъпил още преди трагедията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Рапърът V:rgo катастрофира, зад волана е била любимата му

Edna.bg

Европа ще наблюдава първото си пълно слънчево затъмнение от 2006 г.

Edna.bg

Съобщението на Роналдо към съкрушения Меси, което впечатли футболния свят

Gong.bg

Меси просълзи мрежата с обръщение към покойния си баща: Съмнявам се, че ще продължа да играя още дълго!

Gong.bg

Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)

Nova.bg

Падналият мотоделтапланер - любителски сглобен, ръждясал, нерегистриран и с пилот без лиценз

Nova.bg