Съкращават над 160 щата в две министерства

С ъкращават над 120 щатни бройки в системата на две министерства.

Правителството одобри промени в устройството на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, с които се предвижда значително намаляване на държавната администрация.

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, където общата численост се съкращава с над 120 щатни бройки. Реалното намаление на числеността на административните структури, засегнати от постановлението, достига 166 щатни бройки.

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Промените са част от преструктурирането на изпълнителната власт, одобрено от Народното събрание. С новите устройствени правилници се определят функциите, организацията и числеността на двете министерства, както и на новосъздадената Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде прехвърлена политиката по насърчаване на инвестициите, която ще бъде обединена с икономическата и индустриалната политика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия също преминават към министъра на икономиката като второстепенни разпоредители с бюджет.

Въпреки разширяването на функциите на икономическото министерство, неговата администрация също ще бъде намалена - от 417 на 371 щатни бройки, или с 46 позиции.

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Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще отговаря за държавната политика в областта на иновациите, дигиталната трансформация, електронното управление и киберсигурността.

Правителството създава и Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Според кабинета новата структура трябва да осигури по-ефективно управление на средствата от европейските фондове и ясно разделение между управляващия орган и бенефициента в съответствие с европейските изисквания.

Промените ще бъдат реализирани в рамките на вече утвърдените бюджети на съответните администрации и няма да изискват допълнително финансиране от държавния бюджет.