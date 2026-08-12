България

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Гергана Папазова разкрива за адския тормоз от година и половина, бездействието на полицията и версията на 17-годишния ѝ син за убийството на Георги и побоя над непалци в Пловдив

12 август 2026, 16:37
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Р азтърсващи разкрития за системна младежка агресия и пълно институционално бездействие направи Гергана Папазова – майка на 17-годишно момче, което бе задържано за побой над непалци и разпитвано във връзка с тежкото престъпление и убийството на Георги Кузев в Пловдив. По думите ѝ семейството живее в истински кошмар от година и половина, откакто синът ѝ се е присъединил към неформална група от скинари.

Папазова разказва, че промяната в поведението на момчето започнала внезапно – то започнало да излиза през нощта, да пие алкохол и да не се прибира у дома. Майката твърди, че многократно е търсила помощ от органите на реда, но без никакъв резултат.

Гергана Папазова
Гергана Папазова Източник: NOVA

„Телефонът ми е в мен и мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаите, с които съм говорила“, заявява тя.

При един от случаите Папазова проследила сина си през мобилно приложение около 22:00 часа на Сахат тепе, където се натъкнала на дилъри. След като потърсила съдействие в полицията, оттам просто я изпратили да си ходи вкъщи. Подобна била ситуацията и с хълма Бунарджика, където общинската охрана се състояла от един - единствен служител, абсолютно безпомощен пред компании от по 15 - 16 младежи.

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Относно фаталната нощ и убийството на Георги, когато според полицията синът й е присъствал на побоя, Папазова споделя версията, разказана от него. Според нейните думи момчето се прибрало късно, било е в шок и се е разплакало.

„Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат. Той въобще не се е надявал да се стигне до този край“, посочва тя, като допълва, че 17-годишният ѝ син е опитал да спре насилието, но не е успял да повлияе на останалите.

Тя разказва за други случаи на агресия, при които групата е нападала хора под претекст, че са наркозависими. Папазова определя средата, в която е попаднал синът ѝ, като „глутница“ и „секта“, като допълва, че момчето е било подложено на системен натиск и стигало до алкохолни отравяния.

„Правила съм многократно тестове за наркотици. Мене ме е страх най-много от наркотиците. И в лаборатории сме правили тестове, и тези, които са комбинираните - абсолютно за всички наркотици, които ги има по аптеките“, категорична е майката, че синът ѝ не употребява наркотици. 

Източник: NOVA

„Година и нещо... Просто съм в някакъв адски тормоз. Това нещо с техните събирания. Почна да не се прибира вкъщи, да не си вдига телефона. Аз му казвам: „Ще се прибереш ли?“, той ми казва: „Да, ще се прибера“ и остава“, разкрива майката за проблемите със сина си. 

Версията за убийството

Относно фаталния инцидент с убийството на Георги, Гергана Папазова предава разказаното от сина ѝ непосредствено след случката. По думите ѝ 17-годишният ѝ син се е прибрал късно вечерта у дома в състояние на пълен шок.

„За убийството на Георги той беше потресен просто, след като осъзна какво са свършили. Плака после, успокоявала съм го. Каза ми, че въобще не се е надявал да се стигне до този край“, разказва майката.

Според версията на момчето, групата е решила да нападне младежа, подмамена от слухове: „Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат. Както са версиите, които излязоха – нищо по-различно от това не е“.

18-годишният, задържан за побоя над непалци, е присъствал на убийството на Георги Кузев

Папазова твърди още, че синът ѝ е станал свидетел на ескалацията и е направил опит да спре спътниците си.

„Видял е цялата агресия. Опитал се е да се намеси и е казал да спрат, но не е могъл да повлияе“, заявява тя. Майката категорично отрича момчето да е заснемало видеоклипове от нападението: „Мога да ви кажа, че не е снимал. Не мисля, че ме лъже“.

Нападенията над чужди граждани: „Мислели са ги за наркозависими“

Гергана Папазова коментира и други прояви на агресия от страна на групата, сред които и нападенията над непалски граждани. По думите ѝ синът ѝ изобщо не е споменал пред нея, че става дума за чужденци, а е оправдал действията с това, че жертвите са били наркозависими.

„За непалците? На мен може да ми е спестил, че са били непалци. Каза ми, че са видели наркомани, които са повръщали. Това беше обяснението му пред мен“, споделя Папазова.

Според разказа на 17-годишния ѝ син, групата е атакувала хората заради вандалска проява в търговски обект.

Единия от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

„Каза ми, че са правили мизерии в някакъв магазин. Помислили са ги за наркозависими. Аз не мога да кажа какво точно е мислил и дали ме е излъгал, но това беше обяснението му пред мен“, обяснява майката.

Тя допълва, че се е опитала да му обясни колко погрешно е подобно поведение: „Обясних му, че дори да видиш, че някой повръща и не му е добре, на този човек трябва да му се помогне, а не да бъде нападан“.

Отговорността

Въпреки че е майка на един от замесените младежи, Гергана Папазова настоява за пълна отговорност според закона.

„Има си подсъдими, има си хора, които си отговарят за постъпките, независимо че са непълнолетни“, заявява тя.

По думите ѝ, ако синът ѝ бъде наказан, това ще бъде необходима поука за него: „Не мисля, че ще му се отрази зле, защото трябва да има някакъв урок“.

Източник: NOVA    
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