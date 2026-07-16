Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

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Ц ените на горивата в България остават относително стабилни, но през следващите седмици е възможно ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха в ефира на NOVA Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Към момента литър бензин А95 се продава средно за около 1,48 евро, а дизелът – за около 1,58 евро. Според експертите обаче повишаването на международните цени на петрола от последните седмици все още не е отразено напълно на бензиностанциите у нас.

Очаква се ново поскъпване

Димитър Хаджидимитров обясни, че дизеловото гориво обикновено реагира по-бързо на промените на петролните пазари заради по-високото търсене.

„Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, коментира той.

По думите му цените вероятно ще останат по-високи поне през следващите две-три седмици, докато пазарите реагират на международната обстановка.

Скок в цените на бензина и дизела в България

Няма опасност от недостиг на горива

Хаджидимитров беше категоричен, че към момента няма риск България да остане без горива.

Според него рафинерията в страната разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите месеци, а вносителите също са осигурили необходимите количества.

„Няма опасност от недостиг, но цената на горивата ще бъде по-висока поне през следващите две-три седмици“, посочи той.

Петролният пазар остава под напрежение

Според енергийния експерт Боян Рашев една от причините цените на петрола да не са се повишили още по-сериозно е влиянието на очакванията за успокояване на международното напрежение.

„С изявленията си за мир президентът Доналд Тръмп охлажда очакванията за сериозно поскъпване. Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна – мир няма“, коментира Рашев.

Той посочи като ключов фактор ситуацията около Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за транспортиране на петрол в света.

„Най-важният сигнал ще бъде възстановяването на нормалния трафик, за да могат държавите от Персийския залив отново да изнасят нормални количества петрол“, каза експертът.

По думите му на световния пазар все още липсват между 10 и 12 милиона барела дневно производство, което при продължително напрежение може да се отрази върху цените.

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Малките бензиностанции работят под натиск

Двамата експерти коментираха и ситуацията при малките бензиностанции, които според тях работят при все по-тесни финансови възможности.

Хаджидимитров посочи, че секторът функционира с минимални маржове, а през последната година финансовите резултати на много компании са се влошили.

„Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, обясни той.

По думите му част от собствениците вече оптимизират разходите си чрез съкращаване на персонал и въвеждане на нощно самообслужване. Очаква се подобни практики постепенно да се разширят и при колонките за пропан-бутан.

Електромобилите все още не променят пазара

Боян Рашев коментира и ролята на електромобилите в глобалното потребление на енергия.

Според него макар броят им да се увеличава, влиянието им върху световното търсене на петрол все още е ограничено.

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

„Електромобилите се увеличават, но реалното им влияние върху световното потребление на петрол все още е минимално. Търсенето на петрол продължава да расте, както расте и потреблението на природен газ и въглища. Светът има нужда от все повече енергия“, заяви той.

Експертите са единодушни, че непосредствен риск от недостиг на горива в България няма. Основният фактор за движението на цените през следващите седмици остава развитието на международните пазари и геополитическата обстановка.