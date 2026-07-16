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Външният ни министър от Киев: България иска съвместно производство на дронове с Украйна

Външният министър Велислава Петрова-Чамова заяви в Киев, че натискът над Русия трябва да се засили. Тя подчерта интереса на България към съвместно производство на дронове с Украйна – стъпка, подкрепена и от премиера Румен Радев

16 юли 2026, 09:36
Външният ни министър от Киев: България иска съвместно производство на дронове с Украйна
Източник: БТА

"Подкрепата за Украйна трябва да продължи, за да бъде постигнат справедлив и устойчив мир, а международният натиск върху Русия да се засили, за да бъде принудена да се върне на масата за преговори".

Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова по време на посещение в Киев, цитирана от „Укринформ“.

В рамките на визитата българският първи дипломат подчерта и интереса на страната ни към задълбочаване на сътрудничеството с Украйна в сферата на безпилотните технологии. По думите ѝ България разглежда възможностите за съвместна работа в производството на дронове - сектор, в който Украйна натрупа значителен опит и разви модерни технологични решения.

Темата за партньорството в отбранителната индустрия беше поставена и от премиера Румен Радев миналия месец. Тогава той посочи, че Украйна разполага с ценен практически опит и иновативни разработки в областта на дроновете, които биха могли да бъдат използвани чрез трансфер на технологии и съвместно производство в България. Според него подобно сътрудничество би допринесло и за модернизацията на Българската армия.

По време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ украинският президент Володимир Зеленски проведе поредица от разговори с лидерите и представителите на държавите участнички. Той благодари за оказваната подкрепа и акцентира върху значението на сътрудничеството както в двустранен формат, така и в рамките на международни инициативи, включително Коалицията на желаещите.

Зеленски подчерта, че Украйна вече има съществен принос към сигурността на евроатлантическата общност. По думите му това е било ясно признато и по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Украинският държавен глава отправи и призив за допълнително затягане на санкциите срещу Москва. Той настоя европейските партньори да подкрепят 21-вия пакет санкции и да ограничат възможностите Русия да заобикаля вече наложените ограничения. Според Зеленски особено важно е да бъдат засегнати приходите от руския енергиен износ, които продължават да финансират военните действия.

Във форума в Киев участваха още президентът на Албания Байрам Бегай, сръбският президент Александър Вучич, хърватският премиер Андрей Пленкович, президентът на Молдова Мая Санду, румънският президент Никушор Дан, словенският министър-председател Янез Янша, вицепремиерът на Северна Македония Беким Сали и вицепремиерът на Черна гора Филип Иванович.

 

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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