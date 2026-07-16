България

Пламен Тончев се явява на изслушване в НС за втори мандат начело на ДАНС

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност ще обсъди кандидатурата му, след което тя ще бъде внесена за окончателно гласуване в пленарната зала

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 07:52
Пламен Тончев се явява на изслушване в НС за втори мандат начело на ДАНС
Източник: БГНЕС

П арламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще изслуша днес Пламен Тончев като кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Процедурата е ключов етап от избора на нов ръководител на службата, след като Министерският съвет официално издигна кандидатурата му в края на юни.

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След изслушването депутатите трябва да изготвят доклад, който ще бъде внесен в Народното събрание. Окончателното решение за избора на председател на ДАНС ще бъде взето с гласуване в пленарната зала.

  • Процедурата вече е в ход

Процедурата по избора беше открита на 8 юли с подкрепата на парламентарното мнозинство. Ако кандидатурата на Пламен Тончев бъде одобрена, той ще се завърне начело на една от най-важните служби за национална сигурност в страната.

Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС в периода 2021–2025 г. След освобождаването му той беше избран за председател на Комисията по досиетата с петгодишен мандат.

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

  • Промени в закона и спор между институциите

Освобождаването на Тончев от ДАНС беше последвано от политически дебати около управлението на службата и начина, по който се назначава нейният председател.

Впоследствие парламентът прие промени в Закона за ДАНС, с които беше изменена процедурата за избор на председател. Новите текстове премахнаха участието на президента в окончателното назначаване, като правомощието беше прехвърлено изцяло към Народното събрание.

Законодателните промени предизвикаха остър институционален спор. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да се произнесе дали новият ред за назначаване на председателя на ДАНС е съобразен с Конституцията.

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

  • Каква е ролята на ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност“ е основната контраразузнавателна служба на България. Тя отговаря за защитата на националната сигурност, противодействието на шпионажа, тероризма, екстремизма и заплахите срещу конституционния ред, както и за предотвратяването на дейности, които могат да застрашат стратегическите интереси на държавата.

Изборът на председател на ДАНС традиционно е сред най-важните кадрови решения в сферата на сигурността, тъй като ръководителят на агенцията координира дейността ѝ в условията на засилени хибридни заплахи, кибератаки и усложнена международна среда.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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