България

Жега до 38° и внезапен обрат във времето през уикенда

Предстоят горещи летни дни с температури, достигащи до 38°C, но времето няма да ни спести и типичните следобедни изненади

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юли 2026, 06:21
Жега до 38° и внезапен обрат във времето през уикенда
Източник: iStock/Guliver Images

П редстоят горещи летни дни с температури, достигащи до 38°C, но времето няма да ни спести и типичните следобедни изненади. Докато Черноморието ще се радва на перфектно слънчево време за плаж, в планинските и североизточните райони в следобедните часове се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Истинският обрат обаче ще започне около полунощ в събота срещу неделя, когато в Северозападна България ще връхлетят интензивни гръмотевични бури.

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. В четвъртък преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 32°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 16 юли
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 16 юли Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи от дъжд, по-интензивни в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, по най-високите части и временно силен от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 1 бал.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 3 мин. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 15 мин. и залязва в 22 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури – между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в Източна България до умерен. Около полунощ в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Жега до 38° и внезапен обрат във времето през уикенда

Жега до 38° и внезапен обрат във времето през уикенда

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