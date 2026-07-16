Една четвърт от съдебна палата в Италия рухна

Част от покрива на съдебната палата в Болцано се е срутила рано сутринта, като инцидентът е засегнал най-малко една четвърт от сградата, в която са извършвани ремонтни и разширителни дейности.

Няма пострадали при срутването, тъй като сградата е била затворена по време на инцидента. Пожарната служба е обезопасила района и извършва технически проверки за стабилността на конструкцията.

Причините за срутването все още не са установени, а прокуратурата в Болцано вече работи по възстановяване на нормалната работа на съдебните служби и преразпределение на персонала.

Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano, nessuna persona coinvolta. "Abbiamo pensato a un attentato" https://t.co/uewefuqcjl — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) July 16, 2026

Голяма част от покрива на съдебната палата в италианския град Болцано, сграда, датираща от епохата на фашизма, се е срутила тази сутрин около 6:00 часа, съобщава Il Sole 24 Ore .

Срутването е засегнало най-малко една четвърт от сградата, в която в момента са извършвани ремонтни и разширителни дейности. На този етап няма данни за пострадали.

All'alba di giovedì 16 luglio, una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero… pic.twitter.com/3QcqwzbmOT — Repubblica (@repubblica) July 16, 2026

Пожарната служба незабавно е обезопасила засегнатия район и извършва първоначални проверки и технически огледи. Паралелно с това се оценява стабилността на засегнатите части от сградата, за да бъдат планирани следващите действия.

Към момента няма допълнителна информация относно обстоятелствата около инцидента или причините за срутването. Тъй като то е станало в момент, когато сградата е била затворена, няма засегнати хора.

Bolzano, crolla parte del tribunale: non ci sarebbero feriti #bolzano https://t.co/kG95deew3L — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) July 16, 2026

Прокурор: „Сега е моментът да преразпределим служителите“

„Цялата централна част на съда е напълно неизползваема. Все още е твърде рано да се каже какви са причините за случилото се. Сега ще се опитаме да възстановим работата на службите възможно най-скоро и да намерим начин да преразпределим персонала“, заяви прокурорът Аксел Бизиняно.

Crolla parte del tetto del Tribunale di #Bolzano intorno alle 6 di questa mattina. Il cedimento è avvenuto durante dei lavori di ristrutturazione, vigili del fuoco, forze dell'ordine sul posto per le verifiche di rito.#bolzano #tribunale #crollo pic.twitter.com/SrGQc5BFc8 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) July 16, 2026

Как да се предпазим при срутване на сграда?

Срутването на сграда е събитие, при което структурната цялост на постройка се нарушава, което води до нейното частично или пълно разрушаване. Причините могат да бъдат природни бедствия като земетресения и наводнения, или човешки фактори като конструктивни дефекти, експлозии, пожари или терористични актове. Познаването на правилните действия в такава екстремна ситуация може значително да увеличи шансовете за оцеляване.

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Ако сте вътре в сградата

Основният принцип за оцеляване при внезапно срутване е „Скрий се, покрий се и се дръж“ (Drop, Cover, and Hold On). Незабавно се спуснете на пода, за да избегнете падане. Потърсете прикритие под здрава мебел, като масивна маса или бюро, и се дръжте здраво за нея. Ако няма здрава мебел наблизо, застанете до вътрешна стена, далеч от прозорци, огледала и външни стени, и защитете главата и врата си с ръце. Избягвайте да стоите под рамки на врати, тъй като в съвременните сгради те не са по-здрави от останалата част от конструкцията и не предлагат защита от падащи предмети. Не използвайте асансьори и не се опитвайте да избягате по стълбите, освен ако не сте сигурни, че имате ясен и безопасен път навън.

Друга концепция е „триъгълникът на живота“, която предполага, че при срутване на тавана върху големи и здрави обекти (като дивани или шкафове) до тях се образуват празнини (триъгълници), които могат да осигурят защитено пространство. Заемането на позиция в такава потенциална кухина може да бъде животоспасяващо.

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Ако сте затрупани след срутването

Ако се окажете в капан под отломки, най-важното е да запазите спокойствие, за да пестите енергия и кислород. Покрийте носа и устата си с дреха, за да филтрирате праха. Избягвайте да палите кибрит или запалки поради риск от изтичане на газ. Опитайте се да сигнализирате за местоположението си, като периодично почуквате по метална тръба или стена. Викайте само в краен случай, тъй като това изразходва ценна енергия и води до вдишване на опасен прах. Ако имате мобилен телефон със сигнал, опитайте се да изпратите съобщение или да се обадите на службите за спешна помощ. Не се движете безразборно, за да не предизвикате ново срутване.

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Ако сте извън сградата

В случай че се намирате извън сграда, която започва да се срутва, незабавно се отдалечете на възможно най-голямо разстояние. Търсете открити пространства, далеч от други сгради, улични лампи и електропроводи, които също могат да паднат. Пазете се от летящи отломки и се опитайте да се предпазите от облака прах, като покриете дихателните си пътища. След като опасността премине, не се доближавайте до руините поради риск от вторични срутвания.